به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل وزارت خارجه آلمان ظهر امروز سه شنبه در تهران با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
بروجردی در دیدار با مدیر کل وزارت امور خارجه آلمان به ایجاد فضای جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از توسعه ارتباطات با کشورهای اروپایی استقبال میکند و امیدوار است سیاست آنها در زمینه تحریمها هر چه سریعتر تغییر کند.
وی همچنین از گسترش مناسبات پارلمانی با آلمان استقبال کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تاکید بر دیدگاههای مشترک دو کشور در موضوعات منطقهای و بینالمللی افزود: ایران و آلمان در زمینه ضرورت مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حل بحرانهای منطقهای مانند عراق، افغانستان و سوریه دیدگاههای مشترک بسیاری دارند که باید با مذاکرات و رایزنیهای مستمر به کاهش و در نهایت حل این بحرانها کمک کنیم.
بروجردی همچنین با اشاره به بحران سوریه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این بحران معتقد بوده است تنها راه حل بحران سوریه گفتگو و مذاکره میان گروههای سوری و دولت است و راه حل نظامی زمینه تشدید بحران در منطقه را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان اعمال تحریمهای غیرقانونی علیه کشورمان را سبب از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و تجاری برای شرکتهای آلمانی دانست و خاطرنشان کرد: ملت و دولت ایران با تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای وسیع انسانی خود نیازهای کشور را برطرف کردهاند و شرکتهای اروپایی و آمریکایی متضرر اصلی تحریمها بودهاند.
در ادامه این دیدار مدیرکل وزارت خارجه آلمان با بیان اینکه مسئله هسته ای ایران بر سایر بخشهای مناسبات دو کشور سایه انداخته است، گفت: دولت آلمان به شدت علاقمند به گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین میباشد و از حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای حمایت میکند.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکتهای آلمانی علاقمند به حضور در بازار وسیع ایران میباشند.
فون گوتسه در پایان با اشاره به دیدگاههای مشترک دو کشور در قبال تحولات سوریه افزود: هر دو کشور معتقدند راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد و فقط درد و رنج مردم سوریه را زیاد میکند و بایستی از ادامه عملیات گروههای افراطی در سوریه نیز جلوگیری کرد.
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