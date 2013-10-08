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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

مدیر کل وزارت خارجه آلمان در تهران/ شرکت های آلمانی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند

مدیر کل وزارت خارجه آلمان در تهران/ شرکت های آلمانی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند

مدیرکل وزارت خارجه‌ آلمان با بیان اینکه مسئله‌ هسته ای ایران بر سایر بخش‌های مناسبات دو کشور سایه انداخته است، گفت: دولت آلمان به شدت علاقمند به گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین می‌باشد و از حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل وزارت خارجه آلمان ظهر امروز سه شنبه در تهران با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

 بروجردی در دیدار با مدیر کل وزارت امور خارجه آلمان به ایجاد فضای جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از توسعه ارتباطات با کشورهای اروپایی استقبال می‌کند و امیدوار است سیاست آنها در زمینه‌ تحریم‌ها هر چه سریعتر تغییر کند.

وی همچنین از گسترش مناسبات پارلمانی با آلمان استقبال کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تاکید بر دیدگاههای مشترک دو کشور در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ایران و آلمان در زمینه ضرورت مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حل بحران‌های منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان و سوریه دیدگاه‌های مشترک بسیاری دارند که باید با مذاکرات و رایزنی‌های مستمر به کاهش و در نهایت حل این بحران‌ها کمک کنیم.

بروجردی همچنین با اشاره به بحران سوریه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این بحران معتقد بوده است تنها راه حل بحران سوریه گفتگو و مذاکره میان گروههای سوری و دولت است و راه حل نظامی زمینه تشدید بحران در منطقه را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورمان را سبب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و تجاری برای شرکت‌های آلمانی دانست و خاطرنشان کرد: ملت و دولت ایران با تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های وسیع انسانی خود نیازهای کشور را برطرف کرده‌اند و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی متضرر اصلی تحریم‌ها بوده‌اند.

در ادامه این دیدار مدیرکل وزارت خارجه‌ آلمان با بیان اینکه مسئله‌ هسته ای ایران بر سایر بخش‌های مناسبات دو کشور سایه انداخته است، گفت: دولت آلمان به شدت علاقمند به گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین می‌باشد و از حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های آلمانی علاقمند به حضور در بازار وسیع ایران می‌باشند.

فون گوتسه در پایان با اشاره به دیدگاههای مشترک دو کشور در قبال تحولات سوریه افزود: هر دو کشور معتقدند راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد و فقط درد و رنج مردم سوریه را زیاد می‌کند و بایستی از ادامه عملیات گروههای افراطی در سوریه نیز جلوگیری کرد.

کد مطلب 2151880

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