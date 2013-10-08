«ماهی کویر» فضایی متفاوت با فیلم های معمول کودکان دارد/ تلفیق موسیقی سنتی و مدرن برای نشان دادن فضای متفاوت دنیا کودک

به گزارش خبرنگار مهر، «ماهی کویر» داستان پسرکی به نام احمد است که پدرش چاه کن است و در کویر زندگی می کنند اما بر اساس یکسری داستان ها و اتفاقاتی که می افتد سر از جایی درمی آورند که دریاست و آن کودک در زیر آب با یک پری روبرو می شود که هر بار به دریا می رود آن را می بیند.



در طول داستان به تدریج شخصیت احمد که کودکی عادی و مثبت است متحول می شود و به نوعی با تحولی درونی ضمن حفظ شخصیت مثبت خود مرزهایی که به طور معمول برای کودکان وجود دارد را می شکند.



ادبیات در ماهی کویر نقش مهم و تاثیرگذار ی دارد



محمد قربان کریمی در نشست این فیلم درباره بهره گیری زیاد از ادبیات در داستان فیلم اظهار داشت: در خانواده ما ادبیات همیشه نقش مهمی داشت و به خوبی به یاد دارم که حتی در زمان جنگ پدرمان و در داخل پناهگاه برایمان کتاب داستان و شعر میخواند و از این رو ادبیات همیشه برایم مهم بوده است.



وی افزود: قصه این داستان به دوران کودکی من بر می گردد که همواره در رویا بودم و هنوز نیز برایم همین گونه است.



کارگردان فیلم با بیان اینکه این رویاها همیشه برایم مهم بوده است، تاکید کرد: در این داستان احمد به نوعی نمادی از کودکی خود من است با این تفاوت که تا انتها به دنبال رویای خود می رود.



وی در پاسخ به این سئوال که مخاطب این گروه چه کسی است، گفت: این فیلم را برای کودکانی 7 تا 80 سال و بالاتر ساختم و از دیدگاه من افرادی که هنوز دنیای بچه ها را باور دارند می توانند بیننده این فیلم باشند.



قربان کریمی با اشاره به فضای فیلم تاکید کرد: فضای این فیلم شاد، موزیکال، کمدی و به عبارتی فانتزی که است این فیلم را از فیلم های معمول کودکان جدا می سازد و سبب می شود برخی کودکان با آن ارتباط برقرار کنند و برخی نه.



وی اضافه کرد: در این فیلم ایده های خودم نسبت به بچه ها و دغدغه های کودکی خود را بیان کردم و امیدوار بودم فیلم های کودکان را در ژانر و طرحی متفاوت از حالت معمول در فیلم های کودکان نشان دهم و این تفاوت سبب شد که برخی کودکان دنیا برخی با این فیلم ارتباط برقرار کردند.



کارگردان فیلم در پاسخ به این سئوال که در لحظات غیر دراماتیک نوع موسیقی حواس مخاطب را به گونه ای متمرکز می ساخت که تصور می کرد قرار است اتفاقی جالبی روی دهد، منطق استفاده از موسیقی در بخش های مختلف فیلم چه بود، گفت: درباره جنسیت موسیقی در این کار با آهنگساز صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم از موسیقی سنتی اما با زبان مدرن استفاده کنیم.



وی ادامه داد: از سازهای سنتی مانند تنبور و مدرن همانند گیتار برای موسیقی فیلم استفاده کردیم تا فضای سنتی فیلم را به مدرنتیه نزدیک کنیم که تصور من این است که در این راستا موفق عمل کرده ایم.



شکستن محدودیت های اجباری بزرگسالان برای کودکان در فیلم



قربان کریمی با اشاره به اینکه فیلم روال ساده ای دارد و پردرام ترین صحنه های فیلم نیز دراماتیک سنگین نیستند، گفت: کودک داستان، رشد خوبی دارد و از پسر عادی و مودب به مرحله ای از بلوغ ذهنی می رسد که مرزها و محدودیت هایی که به طور معمول برای کودکان وجود دارد را می شکند همانند زمانی که به تنهایی سفر خود را آغاز می کند.



وی افزود: پیام من برای کودکان هنگام تماشای فیلم این است که خوب است حرف بزرگترها را شنید و برای بزگسالان یاد دهی خوب و بدها به کودکان است.



این کارگردان فیلم تاکید کرد: پیام فیلم این است که گاهی ما بزرگسالان با ایجاد این مرزها و محدود کردن کودکان در چارچوبی که خودمان قبول داریم شانس تجربه را از کودکان می گیریم و در این فیلم سعی کردیم نشان دهیم که کودک می توانند پای خود را از این چارچوب و محدوده خاص بیرون بگذارد به عبارتی حرف بزرگترها را بشنود اما آنها را سبک و سنگین کند.



وی ادامه داد: کودک این فیلم به مرحله ای از شعور رسیده است که از چارچوب محدودیت ها خارح شود و ما سعی کردیم این بلوغ را با موسیقی فیلم نشان دهیم.



قربان کریمی بیان اینکه روال زندگی کودک را با موسیقی های مختلف نشان دادایم، گفت: راحتی و ناراحتی، شادی و غم، متفکر بودن و سیر حالات مختلف کودک در فیلم با موسیقی های مختلف شان داده شده است.



وی با بیان اینکه علت ساخت این فیلم در ایران دِینی بود که به کشورم داشتم، ادامه داد: با موسیقی این فیلم فضاسازی خوبی انجام دادیم و سعی کردیم تصویر همراه موسیقی پیش برود.



فیلمنامه متفاوت « ماهی کویر» مرا جذب کرد



در ادامه این نشست محسن کاسه ساز تهیه کننده فیلم بیان داشت: فیلمنامه این فیلم به نظر من نسبت به کارهای قبلیم متفاوت بود و با آقای قربان کریمی درباره آن صحبت کردیم.



وی با بیان اینکه در این فیلمنامه شخصیت احمد برایم جالب بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را بسازم، تصریح کرد: تولید این فیلم بسیار سخت بود آن را به مرکز گسترش سینمایی ارائه کردیم که استقبال نکردند و مجبور شدیم از بانک های خارجی برای ساخت فیلم وام بگیریم و از این رو برنامه ریزی خاصی برای اکران خارجی داریم.



موسیقی فیلم سعی در محقق کردن رویای کودک داستان دارد



در ادامه این نشست بهرام پورناصح آهنگساز این فیلم تاکید کرد: با خواندن فیلمنامه احساس کردم علاقه مند به تحقق رویای پسر ده ساله داستان هستم و به همین دلیل موسیقی این فیلم را پذیرفتم.



وی درباره تعیین کننده بودن جغرافیای منطقه در تعیین ساز به کار رفته در ساخت موسیقی فیلم گفت: از دیدگاه من یک بعد سینما و تصویر، موسیقی خاص و آکادمیک آن است و برای ساخت موسیقی این فیلم با مردم این مناطق صمیمی شده بودم و سعی کردم موسیقی با مردم منطقه فیلم هماهنگ باشد.



