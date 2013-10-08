بیش از 220 هزار سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگول هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: 69 درصد ارزش داد و ستد روز سه شنبه در تالار بورس منطقه ای زاهدان را خرید و 31 درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی تعداد سهام معامله شده را از میان تعداد 25 شرکت عنوان کرد و گفت: در پایان معاملات امروز شرکت های گازلوله و سرمایه گذاری «توکافولاد» بیشترین تقاضای خرید و بانک حکمت ایرانیان و سرمایه گذاری «صنعت نفت» بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

هیراد افزود: در همین رابطه تعداد 210 هزار و 445 سهم و حق تقدم نیز در روز دوشنبه به ارزش2میلیارد و 570 میلیون ریال از میان 23شرکت معامله شد.

وی اظهار داشت: 51 درصد ارزش داد و ستد در روز گذشته در این تالار به خرید و 49 درصد شامل فروش سهام بوده است.

هیراد ادامه داد: در روز دوشنبه شرکت های تاید واتر و سرمایه گذاری صنعت نفت بیشترین تقاضای خرید وشرکت های پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری اتیه دماوند بیشترین تقاضاي فروش را داشتند.

وی گفت: در همین راستا شركت های تاید واتر، پالایش نفت لاوان و پالایش نفت تهران بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.