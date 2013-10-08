امسال ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر سه شنبه در بازدید از این شهرک صنعتی افزود: ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی، تکمیل شبکه روشنایی و 20 کیلوولت، توسعه فضای سبز ، زیباسازی و فضای اداری از برنامه های مهم در شهرک صنعتی لنگرود است.

وی اظهارداشت: مطالعات فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به پایان رسیده و عملیات ساخت این طرح در سال جاری آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: ظرفیت این تصفیه خانه 100مترمکعب در روز بوده و برآورد هزینه ساخت این طرح افزون بر 12میلیارد ریال است.

وی اظهارداشت: تکمیل عملیات اجرایی شبکه روشنایی و 20 کیلوولت شهرک به طول 150 مترنیز به زودی آغاز خواهد شد.

عباسیان با تاکید بر اینکه گیلان با داشتن نیروی کار خوب و داشتن فرصت ‌های سرمایه‌‌گذاری زیاد به ‌ویژه در بخش صنعت می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال در کشورایفا کند، اظهارداشت: بخش صنعت سهم عمده ای از تولید داخلی را به خود اختصاص داده به همین دلیل بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در کشور سرمایه‌گذاری در عرصه مسائل صنعتی است.

وی یاد آورشد: معضل بیکاری درد بسیاری ازاستانهاست بنابراین باید زیر ساخت ‌‌های لازم برای توسعه بخش صنعت در کشور به ویژه گیلان بیشتر فراهم شود.

مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان در ادامه بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در جامعه را سرمایه‌گذاری در عرصه مسائل صنعتی دانست و افزود: ایجاد شهرک همواره یک اولویت مهم اجتماعی و اقتصادی برای مردم به شمار می‌آید.