حجم تولیدات زراعی آبادان در سال جاری به 136 هزار تن رسید/25 هزار تن سهم صادرات خرما از آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت شهری آبادان افزود: از این میزان تولیدات 85 هزار تن در بخش محصولات باغی، 19 هزار تن در بخش زراعی، 750 تن در بخش دام و طیور و 24 هزار تن نیز در بخش آبزیان است.



وی اظهار کرد: در بخش خرما با توجه به کاهش بروز پدیده گرد و خاک در سال جاری و بهبود عملکرد، وضعیت بسیار خوب و مطلوبی داشته ایم. همچنین 12 هزار و 900 هکتار زمین زیر کشت نخیلات در آبادان 95 درصد آن بارور است.



مدیر کل جهاد کشاورزی استان خوزستان پیش بینی کرد که در سالجاری 85 هزار تن خرما تولید شود.



چنگلوایی یادآور شد: پیش بینی می شود که امسال 65 هزار تن از خرمای استان به خارج از کشور صادر شود که 25 هزار تن آن مربوط به شهر آبادان است.



وی با بیان اینکه هنوز قیمت تضمینی خرید خرما اعلام نشده، ادامه داد: نرخ توافقی خرید خرما در استان بر اساس هماهنگی صورت گرفته یک هزار و 400 تومان بابت هرکیلو خرمای درجه یک است و این در حالیست که در بهترین شرایط قیمت تضمینی خرید خرما 800 تومان خواهد بود.



چنگلوائی گفت: ما به تفاوت قیمت خرید تضمینی خرما توسط دولت و توافقی استان مبلغی معادل 16 میلیارد تومان به سود باغداران خواهد شد و این در حالیست که پارسال این سود تنها سه میلیارد تومان بود.



وی افزود: 85 درصد از خرمای خریداری شده کیفیت درجه یک خواند داشت و 15 درصد دیگر با نرخی کمتر از یک هزار و 400 تومان خریداری خواهد شد.

