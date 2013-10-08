بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات بندر شرفخانه و میشو آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، کوههای میشو هریس دریان و تیل در ارتفاعات سه هزار و 155 متری شمال دریاچه ارومیه سفیدپوش شده و از سوی دیگر اولین برف زمستان امروز در ارتفاعات شهر ساحلی بندرشرفخانه استان آذربایجان شرقی به زمین نشست.

گفتنی است بندر شرفخانه یکی از شهرهای توریستی تفریحی کشورمان در 75 کیلومتری شمال غربی تبریز و کنار دریاچه زیبای ارومیه در آذربایجان شرقی واقع است.

همچنین گزارش ها حاکی است بر اثر برودت هوا برف بر ارتفاعات کوه میشو در شهرستان مرند نیز نشسته است.

تغییرات دمای هوا منجر به کاهش 20 درجه‌ای دما نسبت به چند روز گذشته شد که هوای سرد در این شهرستان مردم را به استفاده از وسایل گرمایشی زمستانی، البسه گرم و دایر کردن بخاری مجبور کرد.

بارش برف در کوه‌های میشو ، فلک و انامق تا جاده اصلی ترانزیتی مرند- تبریز - بازرگان سرایت کرده به طوری ‌که در ارتفاعات کوه فلک ارتفاع برف به 25 سانتی متر می‌رسد.