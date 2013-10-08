خیرین یک میلیارد ریال برای تهیه جهیزیه به نوعروسان بوشهری پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کشاورزنیا ظهرسه شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر با بیان اینکه همه بخش ها در برابر جوانان و فراهم کردن تسهیلات لازم مسئول هستند تاکید کرد:به منظورفراهم کردن ازدواجی آسان برای

جوانان مسوول هستند و این امر بدون هماهنگی و مشارکت همه دستگاه ها محقق نمی شود.

وی مشارکت خیرین در امر ازدواج جوانان مورد اشاره قرارداد و گفت: موسسات مردم نهاد به شرط حمایت و مشارکت دستگاه های اجرایی در این زمینه بهتر می توانند فعالیت کنند اما در حال حاضر فقط یک موسسه در استان بوشهر در این زمینه فعال

است.

کشاورزنیا ادامه داد: سال گذشته به ارزش یک میلیارد ریال جهیزیه توسط خیرین تامین شد و این در حالی است که هم اکنون 32 پرونده در این زمینه در دست اقدام داریم که برای پاسخگویی به متقاضیان به مشارکت گسترده خیرین نیازمندیم.

مدیر موسسه پیوند سبزبوشهر یادآور شد: تلاش ما این است با اجرای برنامه های مناسب زمینه جذب و مشارکت هرچه بیشتر خیرین را در زمینه ازدواج فراهم کنیم و بدون شک در این راستا به حمایت دستگاه های دولتی نیاز داریم.

وی با اشاره به مشکلات زوج های جوان در دریافت تسهیلات ازدواج گفت: 50 پرونده درخواست تسهیلات ازدواج به صندوق مهر امام رضا (ع) ارسال شده اما تاکنون به هیچ کدام از این پرونده ها رسیدگی نشده است.