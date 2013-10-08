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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۰:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توضیح مدیرعامل راه ساری درباره نتایج ضعیف این تیم

توضیح مدیرعامل راه ساری درباره نتایج ضعیف این تیم

مدیرعامل باشگاه راه ساری با اشاره به نتایج ضعیف تیم فوتسال این باشگاه، گفت: برای تقویت تیم با سه بازیکن صحبت کردیم و حضورشان در راه ساری قطعی شده بود ولی متاسفانه آنها زیر قولشان زدند.

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج ضعیف تیم فوتسال راه ساری کسب یک امتیاز از پنج بازی، اظهار داشت: ما امسال در تیم تغییرات اساسی ایجاد کرده‌ایم. ما هر چند سال یکبار نسل جدیدی از بازیکنان را وارد فوتسال می‌کنیم و امسال هم این اتفاق رخ داد. حدود 80 درصد تیم ما تغییر کرده است. ضمن اینکه متاسفانه کاپیتان ما هم قبل از شروع لیگ مصدوم شد تا همه این مسائل دست به دست هم بدهد و نتایج خوبی نگیریم.

وی درباره احتمال تغییر کادر فنی تیم فوتسال راه ساری یادآور شد: باید ببینیم در مسابقات بعدی چه نتایجی رقم خواهد خورد. بازی با تاسیسات دریایی برای ما اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل باشگاه راه ساری همچنین به مذاکره با چند بازیکن مطرح برای تقویت این تیم اشاره کرد و در پایان گفت: ما با سه بازیکن مذاکره کردیم و حتی حضورشان در تیم ما قطعی شده بود ولی متاسفانه به یکباره زیر قول خود زدند و نتوانستیم این بازیکنان را جذب کنیم.

کد مطلب 2151905

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