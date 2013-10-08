نظارت و کنترل مرزها وظيفه تک تک مرزنشينان است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جمشيدي بعد از ظهر سه شنبه در همايش مرزبانان و مرزنشينان استان گلستان اظهار داشت: به لطف الهي مرزنشينان ما با نگاه اعتقادي و ولايت مداري از کيان مرزهاي نظام اسلامي در مقابل هر گونه تعرض و تجاوزي محافظت و حراست مي کنند.

وي ادامه داد: به لطف الهي در استان گلستان به لطف نعمت وحدت، يکپارچگي و همدلي موجود ، فضاي نقاط مرزي استان ، فضاي امن و برخورداري است و هيچگونه چالش و مسئله اي در اين حوزه وجود ندارد.

معاون استاندار يادآور شد: قطعاً امنيتي که امروز در داخل و نقاط مرزي کشور وجود دارد را مديون خون شهدا و ايثارگراني هستيم که طي 8 سال دفاع مقدس ، تجربه اي ماندگار درجبهه هاي حق عليه باطل از خود بر جاي گذاردند تا امروز هيچ بيگانه اي تصور تجاوز به خاک ميهن اسلامي را حتي به ذهن خود راه ندهد.

وي خاطرنشان کرد: مرزبانان غيور و توانمند ايران اسلامي بصورت شبانه روزي در حال پاسداري از مرزهاي کشور و حفظ امنيت نقاط مرزي هستند و در اين راه تا پاي جان هم پيش مي روند.

جمشيدي افزود : مجموعه نيروهاي مقتدر انتظامي و جان برکفان مرزباني براي حفظ امنيت داخلي و مرزي با اعتقاد و باور ديني و قلبي خود در حال خدمت رساني به مردم هستند تا گزندي از ناحيه اشرار، اراذل و اوباش ، زياده خواهان و همه آنهايي که به هر دليلي امنيت مردم را با چالش روبرو مي سازند، به جامعه وارد نگردد.

وي امنيت را يک نعمت الهي دانست که بايد هنر حفظ و حراست از آن به گونه اي در جامعه وجود داشته باشد تا آثار آن آشکار و قابل لمس باشد.

معاون سياسي امنيتي استاندار بيان داشت: اساساً امنيت آنقدر ارزشمند است که زماني که حضرت ابراهيم (ع) پس از آنکه خانه کعبه را مورد بازسازي قرار داده و هاجر و اسماعيل (ع) را در آنجا مستقر مي سازد از خداوند متعال مي خواهد که اين سرزمين را امن قرار دهد.



وجود امنيت يکي از تفاوتهاي آشکار بين جوامع ديني و لائيک است



وي وجود امنيت را يکي از تفاوتهاي آشکار بين جوامع ديني و لائيک برشمرد و تصريح کرد: اين يک واقعيت و تحليل جامعه شناسان است که هر چه جامعه مؤمن تر باشد، امنيت بيشتر و هرچه مردم در جامعه اي بدور از باورهاي ديني و اعتقادات مذهبي باشند، امنيت عمومي هم کمرنگ تر خواهد شد.

جمشيدي در ادامه به بيان چهار مورد از اقداماتي که همواره بايد در حوزه مرزباني و مرزنشيني مورد توجه و تأکيد قرا بگيرد پرداخت و افزود: کسب اخبار مناسب ، به سرعت و به موقع و انتقال سريع اخبار يکي از نکات مهم در اين حوزه است که نقش مرزنشينان به عنوان عيون مورد اعتماد نظام ديني در اين حوزه بسيار برجسته و پررنگ خواهد بود.

وي حفظ اسرار را دومين ويژگي مهم در اين حوزه دانست و اظهار داشت: امروز يکي از خطرات جدي ما در حوزه مرزباني نفوذ صهيونيستها و آمريکاييها بوسيله منافقين و مزدورانشان در اقصي نقاط مرزي کشور است.

جمشيدي ادامه داد: سرويسهاي اطلاعاتي و جاسوسي وابسته به آنها همواره با بهره گيري از شگردهاي مختلف و با دادن وعده و وعيدهاي پوچ و حتي توسل به زور و ايجاد رعب و وحشت ، قصد کسب اخبار و اطلاعات از داخل و نقاط مرزي کشور را دارند تا به توطئه و دشمني عليه ملت و نظام ديني بپردازند.



وي داشتن نگاه پيشگيرانه را چهارمين اقدام مهم در حوزه مرزها دانست و تأکيد کرد: داشتن اعتقاد و باور پيشگيرانه در مقابل هرگونه سوء استفاده و تعرض بيگانگان جزء نکات اساسي و مورد تأکيد مقام معظم رهبري است و هرگز نبايد در چنين اموري اختلاف سليقه در بين دولتمردان وجود داشته باشد بلکه در امور پيشگيرانه داشتن وحدت رويه و وحدت نظر بسيار مهم و اثرگذار خواهد بود.

جمشيدي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت : امروز نيروهاي مسلح ما از مردم جدا نيستند و همه آنها فرزندان نظام اسلامي به شمار مي روند.

وي افزود : اين يک باور و واقعيت قابل لمس است که مرزبانان و مرزنشينان ما در کنار هم ، هم پوشان و تکميل کننده يکديگرند و جانانه در مقابل هر تعرضي از سوي بيگانگان ايستادگي خواهند کرد.

معاون سياسي امنيتي استاندار در پايان خاطر نشان کرد : ترديد نداشته باشيد تا زمانيکه روحيه بسيجي و انقلابي و تابعيت از رهنمود هاي هوشمندانه و الهام بخش مقام معظم رهبري در ميان مردم و مسئولين وجود داشته باشد ، هيچ بيگانه اي قادر به دست اندازي و تعرض به خاک ميهن اسلامي نخواهد بود.

