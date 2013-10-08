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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس:

شکایت خودروسازان و قطعه سازان با حضور وزیر صنعت بررسی شد

شکایت خودروسازان و قطعه سازان با حضور وزیر صنعت بررسی شد

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: شکوائیه هایی که علیه وزارت صنعت و معدن به کمیسیون اصل 90 رسیده بود به همراه شکایت خودروسازان و گزارش قطعه سازان از شرکتهای خودروسازی و مباحثی در خصوص واردات خودروها در جلسه امروز این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت بررسی شد.

داوود محمدی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در این کمیسیون اظهار داشت: شکوائیه هایی که علیه این وزارتخانه به کمیسیون اصل 90 رسیده بود در این جلسه مطرح شد و همچنین شکایت خودروسازان و گزارش قطعه سازان از شرکتهای خودروسازی بررسی شد.

وی با بیان اینکه مباحثی نیز ذز خصوص واردات خودروها و سایر اقلام مانند ذرت و کنجاله مطرح شد که وزیر پاسخ کلی به این موارد داد، گفت: بنا شد همه موضوعات به صورت مصداقی به وزارت صنعت منعکس شود و این وزارتخانه ضمن پاسخگویی این سوالات سیاستهایش را در این زمینه روشن کند.

محمدی اظهار داشت: در این جلسه قرار شد اگر در مواردی که ذکر شد سوءاستفاده و یا تخلفی صورت گرفته است این موضوع از سوی این وزارتخانه پی گیری شود.

 

کد مطلب 2151912

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