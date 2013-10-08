53 وقف جدید در خراسان جنوبی انجام شد/ وجود 5 هزار موقوفه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر گرایلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه وقف در گذشته در خراسان جنوبی مهجور بوده است، اظهارکرد: طی نظر سنجی که در سال 89 از شش دهک مردم استان داشته ایم بیش از 70 درصد مردم هیچ اطلاعی نسبت وقف نداشتند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته در راستای معرفی وقف و احیا موقوفات اقدامات موثری انجام شده است، گفت:طی سالهای 87، 88 و 89 در استان 22 وقف جدید داشته ایم که این رقم طی 2.5 سال گذشته 216 وقف بوده است.

وی با بیان اینکه موقوفات متعلق به تمام افراد جامعه هستند، گفت: متولی وقف زمینه را برای چشاندن طعم شیرین وقف به مردم مهیا می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینه در دو سال اخیر 800 سند ثبتی برای موقوفات استان اخذ شده است، ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال 268 سند ثبتی برای موقوفات استان اخذ کرده ایم.

وجود 5 هزار موقوفه در خراسان جنوبی/موقوفات به توجهات شرعی نیاز دارد

وی با اشاره به وجود پنج هزار و 153 موقوفه در استان خراسان جنوبی بیان کرد: از این تعداد 381 موقوفه غیر متصرفی است که متولی خاص برای اداره دارند.

به گفته وی تولیت پنج هزار و 132 موقوفه استان با اداره کل اوقاف است.

حجت الاسلام گرایلی تعداد رقبات استان را 17 هزار و 293 رقبه اعلام کرد و تصریح کرد: دو هزار و 94 رقبه غیر متصرفی هستند.

وی با اشاره به اینکه موقوفات به توجهات شرعی نیاز دارد، بیان کرد: اساسا موقوفات جزو شئون ولی فقیه است و تنها ولی فقیه در مورد موقوفات می تواند نظر بدهد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در هزینه کرد درآمد موقوفات را دارد، بیان داشت:از ابتدای امسال تاکنون 70 درصد درآمدها برای اجرای نیت واقفین هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از تعیین تکلیف 38 پرونده قضائی موقوفات استان طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد 34 پرونده به نفع اوقاف رای صادر شده است.

وی در خصوص اعتبارات استانی اوقاف و امور خیریه استان نیز گفت: اعتبارات این اداره در سال جاری 137 میلیون تومان کمتر از سال گذشته بوده است.

حجت الاسلام گرایلی از انجام دهگرشی های مدیران اوقاف برای اولین بار در کشور در استان خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در راستای این دهگرشی های 500 موقوفه جدید در روستاها کشف شد.