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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

پرویز اسماعیلی مشاور وزیر کشور در امور رسانه شد

پرویز اسماعیلی مشاور وزیر کشور در امور رسانه شد

وزیر کشور طی حکمی پرویز اسماعیلی را به عنوان مشاور وزیر در امور رسانه ای منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به پرویز اسماعیلی آمده است: نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه خبر و اطلاع رسانی، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر در امور رسانه ای منصوب می شوید.

در حکم وزیر کشور خطاب به پرویز اسماعیلی آمده است : انتظار می رود ضمن طراحی ساختاری توانمند، منظم و موثر برای ارتباط صمیمانه و دوسویه با نخبگان حوزه رسانه و ارتباطات، نظام اطلاع رسانی وزارت کشور را از طریق اقناع، تعامل و جلب مشارکت افکار عمومی در جهت تحقق راهبردها و ماموریت های آن ساماندهی نمائید.

بدیهی است در این راه معاونین، روسای مراکز و مسؤولان محترم سازمان های تابعه وزارت کشور بویژه مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل با شما همکاری خواهند نمود.

گفتنی است علاوه بر دو دهه سابقه روزنامه نگاری و سمت مدیرعامل خبرگزاری مهر، مدیر مسؤولی روزنامه های مختلف، دبیرکلی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عضویت در هیات نظارت بر خبرگزاری ها و همچنین عضویت در کمیته اجرایی سازمان خبرگزاریهای قاره آسیا و اقیانوسیه را در کارنامه خود دارد.


 
 
 

کد مطلب 2151915

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