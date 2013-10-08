شش میلیون تومان کمک هزینه برای ازدواج مدجویان بهزیستی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سامان با اشاره بر اینکه شش میلیون تومان کمک هزینه ازدواج برای مددجویان بهزیستی پرداخت شده است، اظهار داشت: این میزان کمک هزینه به چهار دختر تحت پوشش با مبلغی بالغ بر یک و نیم میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه آسان ترین ازدواج ها توسط مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد، عنوان کرد: در اداره بهزیستی مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه مشاوره ازدواج یکی از عوامل موثر پایداری زندگی در بین جوانان است، عنوان کرد: انتخاب زوجین برای ازدواج باید با تدیبر و شناخت صورت گیرد.

رئیس بهزیستی شهرستان سامان تاکید کرد: ازذواج مهمترین رویداد زندگی یک انسان است و باید در خصوص آن توجه ویژه داشت و یک زندگی و یک ازدواج درست انسان را موفق خواهد کرد و انسان را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.

شهر سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری است که در فاصله 22 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.