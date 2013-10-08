یک چهارم مساجد تنکابن به کانون فرهنگی نیازمندند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر در جلسه هم اندیشی به منظور تشکیل کانون های فرهنگی و هنری مساجد ضمن گرامی داشت سالروز ازدواج آسمانی مولا علی (ع) و بانو فاطمه زهرا (س) طی سخنانی کوتاهی گفت : در حال حاضر یک ،چهارم از مساجد شهرستان مطابق آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید کانون فرهنگی و هنری داشته باشند.



وی افزود : تشکیل این کانون ها در مساجد علاوه بر رونق کارهای فرهنگی و هنری در مساجد باعث اشتغال نسبی جوانان نیز خواهد شد و همچنین کسانی که بعنوان مدیر کانون انتخاب می شوند ، از مزایای بیمه هنرمندان برخوردار خواهند شد.



حجت الاسلام رجب نعمتی مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد در منطقه ویژه تنکابن و عباس آباد نیز در این مراسم گفت : هدف این کانون ها ، انجام کارهای موثر فرهنگی و هنری در مساجد است.



وی افزود : با تشکیل این کانون ها در مساجد ما کار های فرهنگی و هنری را بیش از پیش به درون روستاها نیز تسری خواهیم داد و در این راستا از امامن جماعت بهره می گیریم.



نعمتی اضافه کرد : با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل کانون های فرهنگی و هنری در مساجد ، باید گفت : در حال حاضر فقط یک اسم از این کانون ها باقی مانده است و باید در فعال کردن آنها تلاش بیشتری انجام دهیم و کارهای فرهنگی را هدفمند کنیم.



وی تصریح کرد : برنامه های مذهبی نیز باید در قالب کانون و با هماهنگی مدیر این مجموعه و زیر نظر امام جماعت آن مسجد برگزار شود.



این مقام مسئول ادامه داد : امامان جماعت در مساجد بسیار مظلوم واقع شده اند و با تشکیل و فعال کردن کانون های فرهنگی و هنری مساجد ، تمامی اقدامات فرهنگی و مذهبی زیر نظر امام جماعت انجام خواهد شد و فعالیت های این کانون در سامانه کانون مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور ثبت می شود.