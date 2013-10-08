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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

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افتتاح نمایشگاه نقاشی " ویژه هفته نیروی انتظامی " در صومعه سرا

افتتاح نمایشگاه نقاشی " ویژه هفته نیروی انتظامی " در صومعه سرا

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی ویژه هفته نیروی انتظامی طی مراسمی با حضور مسئولان در صومعه سرا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر سه شنبه با حضور سید محمود رزمگیر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا، سرهنگ احمد عسگری فرمانده نیروی انتظامی، حجت الاسلام اسماعیل صدیقی امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان  در مجتمع فارابی، گالری استاد عباسیه کهن این شهرستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه 20 قطعه نقاشی مرتبط با نیروی انتظامی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه نقاشی در گالری استاد عباسیه کهن صومعه سرا دایر است و علاقه مندان می توانند همه روزه صبح و عصر از این آثار دیدن کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا در حاشیه این مراسم گفت: هنرمندان متعهد و با استعداد می توانند با بهره گیری از ابزار هنر نقش مهمی در انتقال و ترویج مضامین عالی انسانی و اسلامی داشته باشند.

سید محمود رزمگیر با بیان اینکه  دشمنان امروز از سلاح هنر بر علیه تخریب ملت های آزاده جهانی بهره می گیرند، اذعان داشت: وظیفه هنرمندان متعهد ایجاب می‌ کند با تولید آثار فاخر اسلامی در مسیر خنثى‌سازى تهاجم فرهنگى دشمن گام بردارند.

کد مطلب 2151923

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