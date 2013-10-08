نخستین باخت ایران برابر روسیه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از رقابتهای والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان با برگزاری دیدار تیم‌های ایران و روسیه آغاز شد. در این بازی که در شهر اوبرلاندیا برزیل برگزار شد تیم ایران برابر روسیه تن به باخت سه بر یک داد. شاگردان پیمان اکبری ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 22 بر 20، 21 بر 17 و 21 بر 12 واگذار کردند و ست دوم را 21 بر 15 برنده شدند.

این نخستین شکست تیم کشورمان در رقابتهای زیر 23 سال قهرمانی جهان بود. روسیه با این برد 9 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت. تیم‌های صربستان و ایران با 6 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.