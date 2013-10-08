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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

والیبال زیر 23 قهرمانی جهان- برزیل؛

نخستین باخت ایران برابر روسیه رقم خورد

نخستین باخت ایران برابر روسیه رقم خورد

تیم والیبال زیر 23 سال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان برابر روسیه شکست را پذیرفت تا صدر جدول رده‌بندی گروه B را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از رقابتهای والیبال زیر 23 سال قهرمانی جهان با برگزاری دیدار تیم‌های ایران و روسیه آغاز شد. در این بازی که در شهر اوبرلاندیا برزیل برگزار شد تیم ایران برابر روسیه تن به باخت سه بر یک داد. شاگردان پیمان اکبری ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 22 بر 20، 21 بر 17 و 21 بر 12 واگذار کردند و ست دوم را 21 بر 15 برنده شدند.

این نخستین شکست تیم کشورمان در رقابتهای زیر 23 سال قهرمانی جهان بود. روسیه با این برد 9 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت. تیم‌های صربستان و ایران با 6 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.

کد مطلب 2151926

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