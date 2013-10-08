طرح سرشماری عمومی کشاورزی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی چگونگی اجرای آزمایش سرشماری عمومی کشاورزی گفت: بخش کشاورزی به دلیل تامین غذای مورد نیاز جامعه یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی کشور محسوب می شود، این بخش از یک طرف سهم بالایی در ارزش افزوده اقتصادی کشور به خود اختصاص داده و از طرف دیگر سهم بالایی در حوزه اشتغال دارد لذا به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی برای تحلیل وضعیت گذشته و حال و برنامه ریزی و پیش بینی آینده انجام آمارگیری کشاورزی یک ضرورت است.

رشیدی افزود: آمارگیری کشاورزی در ایران در سطح ملی اولین بار در سال 1339 توسط اداره آمارعمومی وقت ، با روش نمونه گیری انجام شد، در سال 1352 اولین سرشماری کشاورزی روستایی توسط مرکز آمار ایران اجرا شد. در این سرشماری از طریق مراجعه به تمامی نقاط روستایی کشور ، اطلاعات مورد نظر در سطح آبادی جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: در سال 1367 اولین سرشماری عمومی از بهره برداری های کشاورزی در سطح نقاط شهری و روستایی کشور به مرحله اجرا درآمد و تمامی بهره برداری های کشاورزی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش قرا گرفتند . در سال 1372 دومین سرشماری عمومی کشاورزی با روش مشابه سال 1367 انجام شد . در سال 1382 با اعمال تغییراتی اساسی در پوشش بهره برداری های کشاورزی به مرحله اجرا در آمد و سومین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1393 انجام می شود.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری بیان کرد: با توجه به گذشت بیش از 10 سال از زمان آخرین سرشماری کشاورزی و قدیمی شدن چارچوب حاصل از سرشماری گذشته و نیاز به چارچوب بهنگام برای اجرای طرح های نمونه گیری ، تغییر در فعالیت های مختلف بخش کشاورزی، تولید آمار در سطوح جغرافیایی کوچک و... انجام این سرشماری ضرورت دارد لذا داشتن اطلاعات دقیق برای برنامه ریزی های کلان، اجرای سرشماری عمومی از واحدهای تولید کشاورزی را اجتناب ناپذیر می سازد بر این اساس برای پیش بینی مسائل و مشکلات احتمالی در سرشماری سال آینده آزمایش سرشماری کشاورزی از تاریخ 27 مهرماه 92 لغایت 29 آبان ماه به مدت 33 روز در حوزه های کاری شهرستان آمل و بهشهر انجام می شود.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری ضمن درخواست همکاری سازمان جهاد کشاورزی و حمایت های فرمانداران محترم شهرستان های مذکور در اجرای آزمایش سرشماری گفت: دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و صحيح در سطح ملي، استاني، شهرستاني و... در ابتدا نياز به اعتماد سازي گسترده در بين پاسخگويان دارد و در اين راه بايد از امکانات و موقعيت هاي موجه براي ايجاد بسترهاي مناسب به منظور اطلاع رسانی و تشویق به همکاری و مشارکت عموم پاسخگویان استفاده کرد و در نهايت گامهاي موثري را در جهت ارتقا و گسترش فرهنگ آماري جامعه برداشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سرشماری عمومی کشاورزی برای نخستین بار در تاریخ انجام سرشماری در ایران بدون کاغذ و با استفاده از ابزار الکترونیکی تبلت انجام شود و استفاده از این ابزار باعث بالا رفتن دقت اطلاعات جمع آوری شده، کاهش زمان انتشار نتایج و کاهش هزینه ها می شود.