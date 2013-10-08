خشکسالی در کیفیت آب بروجن تاثیر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کرمی ظهر سه شنبه در جلسه بهبود کیفیت آب شهرستان اظهار داشت: شهرستان بروجن یکی از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری است که هم اکنون با مشکل کمبود آب مواجه شده است و خشکسالی پی در پی سالهای گذشته روی منابع آب و کیفیت آب تاثیر گذاشته است.

وی اذعان داشت: هم اکنون نیمی از چاههای آب و منابع تولید آب تحت تاثیر قرار گرفته است و اب آنها از دست رفته است.

فرماندار بروجن تصریح کرد: بخش مرکزی بروجن شامل شهرهای بروجن، سفید دشت و فرادنبه مشکل حادتری در خصوص آب نسبت به قسمتهای دیگر شهرستان دارند.

وی اذعان داشت: امید است طرح انتقال آب از زاینده رود به بن و سپس بروجن در دستور کار مسئولان استان قرار بگیرد و این پروژه هرچه سریعتر به پایان برسد تا مشکل مردم این شهرستان در خصوص آب حل شود.

بروجن در فاصله 55 کیل.متری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.