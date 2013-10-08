  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۴

خوشدل عنوان کرد:

3500 مورد بازرسی از واحد های صنفی در صومعه سرا انجام شد

3500 مورد بازرسی از واحد های صنفی در صومعه سرا انجام شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: طی دو ماهه گذشته سال جاری سه هزار و500 مورد بازرسی از واحد های صنفی این شهرستان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوشدل عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در این راستا 75 مورد پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از 80 میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی صومعه سرا ارسال شد.

وی افزود: این بازرسی ها در راستای اجرای طرح نظارتی ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان و طرح نظارتی بازگشایی مدارس صورت گرفته است.

 سرپرست صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: این بازرسی ها از سوی اکیپ های بازرسی متشکل از کارشناسان و بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی  این شهرستان اجرا شد.

 وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه برای 300 نانوایی صومعه سرا در مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی نانوایان از مضرات استفاده جوش شیرین برای پخت نان با مشارکت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 2151932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها