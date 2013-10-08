3500 مورد بازرسی از واحد های صنفی در صومعه سرا انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوشدل عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در این راستا 75 مورد پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از 80 میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی صومعه سرا ارسال شد.

وی افزود: این بازرسی ها در راستای اجرای طرح نظارتی ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان و طرح نظارتی بازگشایی مدارس صورت گرفته است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: این بازرسی ها از سوی اکیپ های بازرسی متشکل از کارشناسان و بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی این شهرستان اجرا شد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه برای 300 نانوایی صومعه سرا در مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی نانوایان از مضرات استفاده جوش شیرین برای پخت نان با مشارکت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.