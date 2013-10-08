به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس بین‌المجالس جهانی که در ژنو در حال برگزاری است عصر سه شنبه با همتای الجزایری خود دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه موضوع تروریسم و تندروی در جریان های اخیر منطقه و سوریه گسترش پیدا کرده است، گفت: تندروی زمینه ساز افزایش اخلافات است ضمن اینکه عوامل خارجی هم در قضیه سوریه نقش داشته است.

وی با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران گفت: در موضوع هسته‌ای آمریکایی ها در یک زمان تلاش کردند با تحریم ها ما را منصرف کنند اما متوجه شدند این کار جواب نمی دهد حال پیشنهاد کردند که از راه مذاکره موضوع حل شود که ما از همان اول این پیشنهاد را داشتیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکا همواره با مسائل به صورت سیاسی برخورد می کند.

در ادامه این دیدار رئیس مجلس الجزایر با استقبال از گسترش دیدارهای دو جانبه با مسئولان ایرانی گفت: در حال حاضر ما با نگرانی تحولات مصر را پیگیری می کنیم و علاقمند هستیم نظر شما را در این رابطه بدانیم.

وی با بیان اینکه در طی ماههای گذشته مصر درگیر خون ریزی و درگیری شدید بوده است یادآور شد: در شهرهای دیگر مصر هم شاهد عملیات تروریستی هستیم که امیدواریم زمینه برای حل مناقشات در سوریه فراهم شود.