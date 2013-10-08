مسابقات ورزشی مخصوص سالمندان در بروجن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات ورزشی پیش از ظهر سه شنبه با هدف ایجاد نشاط در سالمندان برای سالمندان شهر بروجن در سرای مهر بروجن( جهاندیدگان) برگزار شد.

سالمندان در مسابقات ورزشی ساده از جمله دوی رفت و برگشت، دارت، بولینگ و... شرکت کردند.

مدیر مرکز توانبخشی بهزیستی بروجن در این خصوص اظهار داشت: مسابقات ورزشی مخصوص سالمندان با هدف ایجاد روحیه شاداب و ایجاد نشاط در سالمندان شهر بروجن برگزار شده است.

خانم هاشم زاده بیان داشت: این مسابقات توانسته شادابی و نشاط را در سالمندان شرکت کننده ایجاد کند و امید به زندگی در آنها را بالا برد.

وی بیان داشت: امیدواریم سالمندان نسبت به ورزش و انجام حرکات ورزشی ساده توجه بیشتری داشته باشند تا سالمندی با نشاطی را سپری کنند.