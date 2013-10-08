تغییر نگاه مردم به پلیس الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری عصر سه شنبه در همایش پلیس و دانشگاه آزاد ساری اظهار کرد: جوانان دانشجو آینده ساز این کشور هستند و بنابر فرموده امام راحل دانشگاه مبدا تحولات است، به طوریکه هرگونه تغییر و دگرگونی و رشد و تعالی از دانشگاه آغاز می شود.

وی افزود: در فضایی که زندگی می کنیم آرامش و امنیت کامل وجود دارد و این در صورتی است که از چگونگی برقراری امنیت و اینکه چه بهای سنگینی بابت آن پرداخته می شود مطلع نیستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، در ادامه با تاکید بر اینکه بهای سنگینی پرداخته شد تا کشورمان به جائی برسد که ابرقدرت جهان التماس برقراری رابطه با ایران را دارد گفت: امروز آمریکا جهت برقراری رابطه با ما هزینه های سنگینی متحمل می شود.

نیازآذری با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب عده ای به عنوان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و عده ای از مردم تحت عنوان بسیج مردمی برای این کشور عزت آفریدند افزود: هفته نیروی انتظامی گرامیداشت ایثارگری کسانی است که در لباس خدمت خود باری سنگین بر دوش دارند.

وی، با بیان این مطلب که کار نیروی انتظامی کار بسیار سختی است بیان داشت: مبنای خدمت ناجا عشق خدمت به مردمی است که که بهترین مخلوق خدا در بهترین سرزمین جغرافیائی جهان یعنی ایران هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، با بیان اینکه امروز پلیس دانش محور و دانائی محور است تصریح نمود: دانش محوری پلیس سبب شد کارش در فیزیک و استفاده از علائم و اجسام در برقراری آرامش و امنیت خلاصه نشود.

نیازآذری ، با اشاره به پیشرفت تکنولوژی اظهار کرد: با توجه به مسائلی که در دنیای امروز اتفاق می افتد پلیس کشورهای پیشرفته در حل این معضلات درمانده هستند و این در صورتی است که پلیس ایران با سابقه 35 ساله توانسته در مقابله با بسیاری از جرائم وارد عمل شده و موفقیت هایی کسب نماید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از قدرت خود در سرکوب مردم استفاده نمی کند گفت: پلیس در اجرای مسئولیتها صادقانه وارد عمل می شود که بایستی با درک متقابل توسط مردم، آنها را در اجرای ماموریت ها یاری رساند.

نیاز آذری ضمن تاکید بر تغییر نگاه مردم به پلیس و فعالیت هایش گفت: در نگاه ما بایستی پلیس تامین کننده سلامت و پیشرفت اجتماع باشد.

به گزارش مهر، در حاشیه این همایش فرمانده نیروی انتظامی به اتفاق هیات همراه و ریاست دانشگاه از قسمتهای مختلف دانشگاه بازدید کردند و سردار جعفری نسب به سوالات دانشجویان نیز پاسخ داد.