کمیسیون آموزش مجلس دفاع توفیقی از عملکردش در فتنه 88 را نپذیرفت

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که با حضور جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تشکیل شد گفت: در این جلسه سوالات و مباحث متعددی مطرح شد بخشی از آن پیرامون عملکرد ایشان در طول چند هفته گذشته و دوران کوتاه تصدیشان در وزارت علوم بود، بخش دیگر مربوط به دغدغه های نمایندگان کمیسیون و موضع‌گیری و سوابق سیاسی و فعالیتهای توفیقی در حوادث فتنه 88 و بعد از آن بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: اعضای کمیسیون عمده مسائل مهم پیرامون ایشان را به عنوان مطالبات عمومی بیان کردند و برداشت من این است که فضای حاکم بر جلسه امروز فضای همدلی کامل با عملکردهای چند هفته گذشته ایشان نبود.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد توفیقی نتوانسته است اجماعی میان اعضای کمیسیون آموزش برای همراهی با خودش ایجاد کند.

مقتدایی اظهار داشت: سرپرست وزارت علوم در خصوص عملکردش در فتنه 88 بر این نکته تاکید داشت که همه مباحث مربوط به سخنرانی ایشان، قبل از فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و مدعی بود پس از آن تاریخ هیچ نکته ای را مطرح نکرده که همین موضوع مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت، که چرا پس از روشن شدن فضا موضوع گیری صریح نکرده است که البته ایشان توجیهاتی را در خصوص عملکردش داشت.