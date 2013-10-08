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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

فاز 2 تصفیه خانه آب ارومیه در حال اتمام است

فاز 2 تصفیه خانه آب ارومیه در حال اتمام است

ارومیه – خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر فاز دو تصفیه خانه ارومیه در دست اجرا بوده و آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شمچی عصر سه شنبه در بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه آب ارومیه با بیان اینکه این تصفیه خانه با ظرفیت یک هزار و 50 لیتر در ثانیه فعالیت می کند افزود: ظرفیت کامل این تصفیه خانه، دو هزار و 100 لیتر است که نیمی از آن در مدار بهره برداری قرار گرفته و نیم دیگر نیز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این تصفیه خانه از سال 78 در ارومیه آغاز شده که فاز نخست آن، در سال 84 به بهره برداری رسیده و فاز دوم نیز در حال اجرا می باشد که با ورود ظرفیت تصفیه این فاز، مشکلی در امر تصفیه آب شهر ارومیه نخواهیم داشت.

شمچی اظهارداشت: آب مورد نیاز شهروندان ارومیه ای از سد شهرچایی سرچشمه گرفته و بعد از آشغال گیری وطی 17 کیلومتر مسیر تا تصفیه خانه، در این مکان مورد تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی قرار می گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی افزود: پس از تصفیه کامل، آب این مرکز به مخازن موجود در نقاط مختلف شهر فرستاده شده و از آن طریق به داخل شبکه های توزیع برای استفاده شهروندان پمپاژ می شود.

در ادامه خبرنگاران از روند و بخش های مختلف این تصفیه خانه بازدید کردند.

کد مطلب 2151964

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