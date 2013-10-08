گستردگی حفاریها و گرفتگی فاضلاب دو معضل مهم شهر آبادان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی عصر امروز در نشست اعضای شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده با استاندار خوزستان گفت: آبادان مشکلات فراوانی دارد که به طور قطع همگان از آن اطلاع دارند. هر چند که می دانیم مشکلات یک شبه قابل حل نیست اما انتظار مردم توجه دولتمردان به رفع مشکلات شهریشان است.



وی اظهار کرد: موضوع فاضلاب مشکل جدی شهر است، سرقت دریچه های منهولها و عدم جایگزینی آنها و گرفتگی و جاری شدن فاضلاب در سطح معابر، کوچه ها و خیابانها مردم را دچار مشکلات عدیده ای چه به لحاظ بهداشتی و چه از نظر تردد مواجه کرده است.



بهشتی با بیان اینکه قرار بود بخشی از زمینهای دولتی که به سازمان مسکن و شهرسازی تحویل داده شود به شهرداری محول شود، تصریح کرد: متاسفانه این کار تا الان انجام نشده است. همچنین ترمیم نشدن نوارهای حفاری که به وفور توسط دستگاه های حفار در جای جای شهر به چشم می خورد شهروندان را به شدت کلافه کرده است.



رئیس شورای شهر آبادان افزود: شهرداری برای انجام آسفالت خیابانها و معابر آمادگی دارد اما ناتمام ماندن بسیاری از پروژه ها به ویژه در بخش فاضلاب و گاز علاوه بر نازیبا کردن چهره شهر مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به وجود آورده است.



وی با اشاره به نزدیکی فصل بارندگی اظهار کرد: ترمیم نشدن نوارهای حفاری از یک سو و گرفتگی فاضلابها از سوی دیگر به طور قطع در فصل بارندگی شهر آبادان را با بحران جدی مواجه می کند. همچنین انجام و ادامه کار بلوار ساخت بهمنشیر از آبادان به سمت خرمشهر اعتبار زیادی را طلب می کند که در صورت تامین و پرداخت اعتبار و ساخت و تکمیل آن می توان در زمینه جذب توریست و رفع مشکلات ترافیکی شهر نیز موثر واقع شود.



وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل شهری با مشکل مواجه هستیم، یادآور شد: خواستار تامین اتوبوس و تاکسی مورد نیاز در ناوگان حمل و نقل شهری از طریق منطقه آزاد اروند هستیم.



رئیس شورای اسلامی شهر آبادان همچنین با اشاره به موضوع بکارگیری نیرو در فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان گفت: نحوه به کارگیری نیرو در این خصوص اصلا شفاف و روشن نیست و این مسئله باعث شده تا جمع کثیری از مردم برای درخواست کمک جهت استخدام به شورای اسلامی شهر مراجعه کنند.

