اتاق بازرگانی قزوین موسسه آموزش عالی تاسیس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: علی رغم محدودیت های ایجاد شده در سال جاری اتاق بازرگانی سعی کرده بر اساس چهارچوب وظایف اساسنامه خود اقدامات موثری برای توسعه روابط تجاری و ارتقاء سطح بخش خصوصی داشته باشد.



وی، پذیرش هیئت‌های تجاری و بازرگانی از سایر کشورها را از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: با توجه به نرخ ارز و هزینه‌های اعزام هیئت‌ های تجاری، سیاست پذیرش هیئت‌های تجاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است.

کشاورز قاسمی عنوان کرد: تاکنون هیئت ‌هایی از کشورهای روسیه، چین، مصر، تاجیکستان و قزاقستان به منظور توسعه روابط تجاری به استان قزوین سفر کرده اند و خوشبختانه با اظهار رضایت طرفین مذاکره نتایج خوبی بدست آمده است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، تلاش برای معرفی ظرفیت و توانمندی‌های استان را از مهمترین اهداف سفر هیئت های تجاری به ایران و استان قزوین جهت سرمایه گذاریهای مشترک عنوان کرد.



وی ادامه داد: با مشخص شدن دولت جدید که رویکرد مناسبی نسبت به بخش خصوصی دارد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در شرایط جدید با ارائه نظرهای مشورتی سعی می کند متعهدانه این کار را انجام دهد و بنیه علمی کارشناسان خود را ارتقاء دهد.



کشاورز قاسمی از تاسیس شرکت های EMC در سال جاری خبر داد و افزود: این شرکت ها توانسته اند مجوز خود را از سازمان توسعه تجارت با درجه D دریافت کنند.



وی اظهارامیدواری کرد: با راه اندازی شرکتهای EMC حلقه رابط بین تجار و شرکت های ایرانی و قزاق زمینه توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات و واردات بین طرفین فراهم شود.

این مسئول راه اندازی تشکل ها را به منظور رفع موانع در بخش‌های داخلی از نظر ساختار و سازمان‌های تخصصی در امر صادرات ضعف‌ها و تنگناهایی موجود را از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی بیان کرد.



کشاورز قاسمی گفت: ارائه مشکلات موجود فرا روی فعالان اقتصادی در حوزه گمرک، امور بانکی و صادرات توسط مسئولان پیگیری و ارائه آن به اتاق از دیگر فعالیت های صورت گرفته است و سعی شده همه امور به موقع صورت گیرد تا هیچ فعال اقتصادی منتظر اتاق نماند.



وی بیان کرد: آموزشهای مرتبط با نیازمندیهای فعالان اقتصادی از دیگر برنامه های صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین است.



کشاورز قاسمی با بیان اینکه اتاق بازرگانی قزوین دومین اتاق هوشمند در کشور است گفت: با توجه به توانمندیها و بنیه علمی قزوین تاکنون 60 شرکت دانش بنیان در استان تشکیل شده که اتاق بازرگانی زمینه پیوند بخش صنعت با این شرکتها را فراهم کرده است.



وی اظهارداشت: در این راستا پیشنهاد تشکیل انجمن تخصصی شرکت های دانش بنیان در اتاق بازرگانی مطرح شد که در صورت اجرایی شدن آن با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان فاقد تجربه معاملاتی هستند اتاق بازرگانی می تواند زمینه خرید محصولات شرکت های دانش بنیان را با تامین امنیت خاطر برای فروشنده گان کالا فراهم کند.



فیلم و کتاب توانمندیهای استان تولید می شود



کشاورز قاسمی از تهیه فیلم و کتاب توانمندیهای استان خبر داد و گفت: با تعامل بخش های دولتی و برخی واحدهای تولیدی مقدمات ساخت فیلم فاخر از توانمندیهای استان در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری و دانشگاهی در دست تهیه است که با تکمیل آن زمینه معرفی قابلیت های استان فراهم خواهد شد.

وی یادآورشد: با توجه به رویکرد و سیاست های دولت جدید در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای خارجی فضای بازی برای توسعه روابط ایجاد شده که موجب تقویت روحیه فعالان اقتصادی شده است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین بیان کرد: اگر ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود شاهد جذب سرمایه گذاران بیشتر در کشور و در استان خواهیم بود.

راه اندازی موسسه آموزش عالی توسط اتاق بازرگانی

کشاورز از برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء اتاق خبرداد و یادآورشد: با راه اندازی مرکز آموزش و پژوهش در اتاق بازرگانی دوره های مختلفی د ر حوزه های مختلف برگزار شده که این روند به ارتقاء سطح کیفی فعالیت تجار کمک موثری می کند.



وی افزود: برای کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند در بدو عضویت دوره های الفبای تجارت برگزارمی شود و به طور میانگین در هر هفته یک دوره آموزشی کاربردی پیش بینی و دایر شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: تلاش می کنیم با آموزشهای تخصصی تجار و بازرگانان با کمترین مشکل در فعالیتهای خود روبرو شوند و برای تداوم این دوره ها با پیگیری انجام شده در صدد راه اندازی موسسه آموزش عالی اتاق بازرگانی هستیم.



کشاورز یادآورشد: راه اندزی این موسسه و همکاری با واحد پژوهش و انجمن شرکتهای دانش بنیان می تواند زمینه ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت را برقرار کرده و به کیفی سازی تولید محصول و استفاده از اندیشه های علمی در مراکز علمی کمک کند.



وی تثبیت نرخ ارز برای بازرگانان و تجار را ضروری دانست و تصریح کرد: یک فعال اقتصادی باید وضعیت خود را بداند تا بتواند با برنامه ریزی نسبت به صادرات یا واردات و سرمایه گذاری اقدام کند لذا باید نرخ ارز با توجه به تورم تغییر کند تا از آسیب های این حوزه جلوگیری شود.



رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارامیدواری کرد با تدبیر و برنامه ریزی اصولی مسئولان کشور بتوان به سادرات و واردات کشور و استان و سامان مناسبی داد تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.







