اخراج روزانه 34 هزار تبعه غیرمجاز از مرزهای ایران/ قاچاق مواد، تروریسم و مهاجرت مهمترین تهدید مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی روز سه شنبه در مراسم ملاقات سفرا و روسای سازمان های بین المللی مستقر در تهران با فرماندهان نیروی انتظامی اظهار داشت: فضای پیرامونی ایران دارای فضایی کم ثبات است که تلاش های ایران می تواند پیامدهای مثبتی را برای دنیا داشته باشد. اگر قاچاق مواد مخدر، سلاح، تروریست و مهاجرت در مرزهای ایران کنترل نشوند، این موضوعات به سایر کشورها منتقل می شود.

وی ادامه داد: امروز عمده تهدیدات ما قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و قاچاق سلاح است. 4 هزار کیلومتر از مرزهای آبی و خاکی ایران نیز مستقیما به دلیل وجود ناامنی در کشورهای همسایه در معرض آسیب قرار دارند.

به گفته فرمانده مرزبانی، ایران امروز سرمایه گذاری خوبی را برای انسداد مرزهای خاکی انجام داده است که همین عامل باعث انتقال ترانزیت مواد مخدر به دریا شده است. پلیس ایران هر ماه به صورت متوسط ده ها درگیری با اشرار دارد.

وی با اشاره به مساله مهاجرت غیرقانونی اظهار داشت: ایران در کریدور کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر قرار دارد هر ماه 3 هزار مهاجر غیرقانونی در مرزهای ما دستگیر می شوند، ضمن اینکه 34 هزار مهاجر غیرقانونی از داخل کشور جمع آوری و اخراج می‌شوند.

ایران هزینه زیادی را برای مقابله تروریسم و مبارزه با مهاجرین غیرقانونی می پردازد. تروریسم نیز در مناطق پیرامونی ایران از جمله در شرق و غرب ما وجود دارد که مخاطرات امنیتی زیادی برای کشورها است. اگر این کنترلها انجام نشود ترویسم غرب و شرق با یکدیگر پیوند خورده و مشکلات زیادی را برای منطقه ایجاد می کند.

به گفته ذوالفقاری در مسئله قاچاق اسلحه نیز دست های پیدا و پنهان مشخص است، در سال جاری میزان کشفیات اسلحه 31 درصد رشد نشان می دهد. ایران صدها میلیارد تومان را برای مقابله با این تهدیدات هزینه کرده است و امروز در مرزهایی که تا چند سال قبل حضور نداشتیم حضورمان تشدید شده است.

به گفته وی همچنین میزان نیرهای مرزبانی در نقاط مرزی طی 4 سال گذشته دو برابر شده است. همچنین در این نیرو برای کنترل مرز از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی استفاده می کنیم. امروز مرزبانی آمادگی دارد تا مسائل مرزی را در کوتاه‌ترین زمان و بدور از اقدامات سیاسی رفع کند.