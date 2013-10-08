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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۱

حجازی خبر داد:

بانک مسکن شتاب بیشتری به پرداخت تسهیلات دهد

بانک مسکن شتاب بیشتری به پرداخت تسهیلات دهد

آبادان – خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: بانک مسکن باید در خصوص پرداخت تسهیلات طرح خودمالکی تلاش بیشتر و شتاب مضاعف تری به کارها بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مبلغ 970 میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه امسال از محل استانی، نفت، ملی استانی شده، توسعه و ملی برای آبادان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی عصر امروز در جلسه بررسی وضعيت عمران شهری آبادان با تاکید بر ضرورت تخصيص و پرداخت اعتبار به بافت های فرسوده شهرهای آبادان و خرمشهر و شتاب بخشی به امر بازسازی این بافتها افزود: در پرداخت اعتبار برای این دو شهر نباید تاخیری صورت بگیرد و مسئولان ذیربط باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اعلام بانک مسکن در خصوص نبود اعتبار موضوعی برای پرداخت تسهیلات وام بافت فرسوده اظهار داشت: شهرهای آبادان و خرمشهر در زمان جنگ تحمیلی خسارتهای فراوانی دیدند از این رو در نامه ای از وزیر مسکن و شهرسازی خواستار ادامه پرداخت تسهیلات خواهیم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع گشایش تسهیلات طرح خود مالکی توسط بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن باید در خصوص پرداخت تسهیلات تلاش بیشتر و شتاب مضاعف تری به کارها بدهد.
 

کد مطلب 2151971

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