تشکیل 2000 فقره پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی عصر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر ارزش ریالی این پرونده ها را بیش از 216 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: گمرکات آذربایجان غربی تا کنون در خصوص برخورد با پدیده قاچاق مواد مخدر تعامل سازنده ای با دستگاههای مرتبط داشته اند.

وی در ادامه با اشاره به فعال سازی شورای راهبری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: فعال این شورا از طرح های ابتکاری در جهت رسیدگی به اولویت های استانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.

سید احمدی نگاه استانی با شناخت اولویت های استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر را از اولویت های این نهاد برشمرد و عنوان کرد: در کارگروه راهبردی و اتاق فکر تخصصی در زمینه اعتیاد، یک نگاه استانی با شناخت اولویت های استان وجود دارد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اقدامات عملی دراین راستا مهم ترین عامل برای توفیق سازمان های مرتبط در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

وی به موقعیت ویژه و جغرافیایی استان به دلیل هم مرز بودن با سه کشور حساس خارجی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این استان یکی از استانهای ترانزیت مواد مخدر در کشور به شمار می رود که تبعات زیاد به همراه دارد اما با تلاشهای مسئولان و عوامل نظامی و انتظامی گام های موثری در این خصوص برداشته شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی تاکید کرد: باید در زمینه فرهنگ سازی وآگاهی بخشیدن به جامعه درباره آثار و زیان های مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی و شیمیایی تلاش گسترده تری از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش گمرک در کاهش قاچاق مواد مخدر افزود: با توجه به احتمال جاسازی و اختفای مواد مخدر در درون کالا و حمل آن توسط وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی، نقش مقابله ای گمرک بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند تاثیر چشمگیری در روند کاهش ورود مواد مخدر به کشور داشته باشد.

سید احمدی با بیان اینکه مراقبت بیشتر و استفاده از تجهیزات مدرن ضروری است و گفت: فراهم کردن تجهیزات و امکانات الکترونیکی به منظور کشف مواد مخدر و آموزش مستمر و به روز ماموران گمرک ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در دستور کار گمرکات قرار دارد.