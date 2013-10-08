دولت 3 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخته است/ مخالفت کمیسیون اقتصاد با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از عدم تصویب بندی از لایحه اصلاحیه بودجه در خصوص برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه دولت در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساس خبر داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین مالی بودجه دولت از محل صندوق توسعه ملی قابل قبول نیست به همین دلیل این بند از لایحه اصلاحیه بودجه در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رد شد اما متاسفانه در کمیسیون برنامه و بودجه این بند به تصویب رسید.

وی در خصوص راه کارهای تامین منابع بودجه 92 گفت: دولت با فروش ارز به نرخ آزاد می تواند منابع درآمدی خوبی به دست آورد تا امروز دولت 3 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع 1226 فروخته است در صورتی که ما برای تامین کالاهای اساسی و دارو 8000 میلیارد تومان در بودجه به دولت اختصاص داده ایم.

وی راهکار دیگر تامین منابع بودجه را فروش نفت خام در بورس انرژی خواند و گفت: خوشبختانه فروش نفت خام در بورس انرژی آغاز شده است علاوه بر این افزایش واگذاری های اصل 44 و فروش سهام بلدینگ خلیج فارس در بورس از راه کارهای دیگر تامین منابع مالی بودجه است.

به زارش مهر، دولت در لایحه اصلاحیه بودجه خواستار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه خود شده بود که کمیسیون برنامه و بودجه با برداشت 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه سال 92 موافقت کردند علاوه بر این دولت در اصلاحیه بودجه ارزش سهام هولدینگ خلیج فارس را به شدت کاهش داده بود این در حالی است که سهام هولدینگ خلیج فارس یکی از منابع مهم تامین درآمدهای بودجه سال 92 است.