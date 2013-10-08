به گزارش خبرنگار مهر، توقعات بالای برخی از خانواده‌ها باعث شده تا بسیاری از جوانان برای ازدواح مشکلاتی داشته باشند و همین موضوع سبب شده است تا سن ازدواج در بسیاری از افراد بالا برود که این موضوع نگران‌کننده است.

در سال‌های اخیر با تلاش مسئولان نهادهای فرهنگی تلاش ‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است و بسیاری از مردم نیز توقعات خود را برای ازدواج آسان جوانان و فرزندان خود پائین آورده‌اند که لازم این روند ادامه داشته باشد.

ازدواج نقش بسیار مهمی در کاهش معضلات اجتماعی دارد و همه مسئولان و مردم باید در این زمینه تلاش کنند تا جوانان برای آغاز زندگی مشترک خود مشکلات کمتری داشته باشند.

به همین منظور جشن ازدواج آسان جوانان با حضور مسئولان و مردم شهرستان دشتی در سالن ارشاد خورموج برگزار شد و با جاری شدن خطبه عقد دو زوج جوان زندگی مشترکشان را آغاز کردند.

لازم به ذکر است که در این مراسم از شش زوج جوان که کمترین مهریه را داشتند با اهدا هدایایی تجلیل شد.

توقعات زیاد و بی‌جای همسران از یکدیگر در زندگی‌های امروزی

ممسنی از استادان حوزه و دانشگاه در خصوص ازدواج و اهمیت آن مطالبی عنوان کرد و با اشاره به ویژگی‌های زندگی حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا (س)بیان داشت: اولین چیزی که زندگی آنها را از زندگی‌های امروزی متمایز کرده احترام متقابل بوده است.

وی افزود: حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) همیشه در زندگی‌شان از یکدیگر نظر خواهی و به یکدیگر احترام می گذاشتند.

ممسنی ساده زیستی و کم توقع بودن حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا(ع) در زندگی را یکی دیگر از ویژگی های زندگی آنها برشمرد و گفت: متاسفانه در زندگی‌های امروز ما شاهد توقعات زیاد و بی جا همسران از یکدیگر هستیم.

وی همچنین نظم و تقسیم کار، خود آرایی و زینت دادن را از دیگر ویژگی های زندگی امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) عنوان کرد.

خانواده‌ها از عروسی‌های مجلل پرهیز کنند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نقش خانواده ها در زندگی آسان اظهار داشت: خانواده ها باید ملاک‌های ازدواج را آسان بگیرند و از عروسی‌های مجلل پرهیز کنند.

ممسنی تصریح کرد: ما اگر می‌خواهیم زندگی‌مان مثل حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) باشد باید نکات زندگی این دو بزرگوار را رعایت کنیم و اگر فردی به خواستگاری آمد به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) از اخلاق و دین او راضی بودید به او جواب مثبت دهید.

وی به جوانان نیز توصیه کرد زندگی یتان را با توکل به خدا آغاز کنید چون هر کس به خدا توکل کند خداوند راه برون رفت از مشکلات را برایش باز می کند.

وی در پاسخ به این سوال که علل افزایش طلاق در جامعه امروزی چیست، افزود: نا آگاهی زوجین مهتمرین عامل در این زمینه است که زوجین باید آگاهی‌های خود را پیش از ازدواج بالا ببرند.