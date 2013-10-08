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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۱

شکارچی پلنگ آبیک دستگیر شد

شکارچی پلنگ آبیک دستگیر شد

مدیرکل محیط زیست قزوین از دستگیری شکارچی پلنگ در شهرستان آبیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک در پی گزارش های مردمی همیاران محیط زیست مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز توسط یک شکارچی، پس از دریافت حکم قضایی وارد منزل متخلف شده و به بازرسی از منزل وی پرداختند.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین در اینباره گفت: در جریان جستجوی منزل این شکارچی مقادیر قابل توجهی گوشت کل و بز وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی، یک قبضه سلاح ساچمه زنی دو لول  کشف شد .

علی فرهادی اظهار داشت: در بررسی از رایانه شخصی وی نیز فیلم و عکس مربوط به شکار یک قلاده پلنگ، ۱۲ راس کل و بز وحشی و ۷ قطعه کبک کشف شد.

وی افزود: پس از دستگیری متخلف، پرونده متهم جهت پیگرد قانونی و صدور حکم به  مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 2151987

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