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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

بحرانی عنوان کرد:

نواقص روستاها سیاه‌نمایی نشود/ لزوم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی روستاها

نواقص روستاها سیاه‌نمایی نشود/ لزوم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی روستاها

دیر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دیر گفت: در امور روستاها در کنار خدمات انجام شده ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که خدمات صورت گرفت نباید سیاه نمایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر سه‌شنبه در گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی دیر به اهمیت بسیار بالای کار شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: مشورت و شورا در آموزه‌های دینی ما جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد و مورد تاکید اسلام است.

فرماندار شهرستان دیر در ادامه خاطرنشان ساخت: تفکرات امام راحل برگرفته از سیره امامان معصوم منجر به تشکیل نظام اسلامی شده است.

وی افزود: قانون شوراها، قانونی مدون است و شورا به عنوان یک مجلس محلی در روستا تلاش می کند و لازمه کار آن آشنایی با قانون و قانون گذاری است.

بحرانی ادامه داد: حضور شورا در روستاها نقطه قوت مسئولان است و برای حل یک معضل و مشکل باید راهکار آن پیدا شود و مسئولان نیز باید با دید بیشتری به مشکلات روستاها نگاه کنند و مسیر حل مشکلات باید حفظ شود.

لزوم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی روستاها

بحرانی اضافه کرد: شوراها به عنوان نماینده مردم برای توسعه روستا برنامه‌ریز و بازوی قوی مسئولان در امر روستا هستند و انتظاری که از آنان می رود همراهی با مردم و همگام با مسئول باشند.

فرماندار دیر دغدغه‌های فرهنگی در امر روستا را مهم دانست و گفت: زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی همانند راه‌اندازی یادواره شهدا، ایجاد مسجد در روستا و آشنایی جوانان و نوجوانان روستا با مسائل دینی و مذهبی باید در دستور کار اعضای شوراها باشد.

وی ادامه داد: در امور روستاها در کنار خدمات انجام شده ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که خدمات صورت گرفت نباید سیاه نمایی شود.

شوراها در مهر کردن املاک و مستغلات اقدامی نکنند

وی افزود: شوراها ضمن پپیگیری حقوق مردم روستا در اجرای طرح‌ها، نباید در مسائل اجرایی، خود را درگیر کنند بلکه باید در امور اجرایی مشاور مسئولان باشند

بحرانی گفت: شورا در مورد درخواست اهالی در مهر کردن املاک و مستغلات اقدامی نکنند زیرا قانون اجازه چنین کاری را نمی دهد و در آینده برای شورا مشکل ساز می‌شود.

مردم‌داری و رعایت اخلاق در دستور کار اعضای شورا باشد

بخشدار مرکزی شهرستان دیر نیز گفت: شوراها باید در امور روستاها با مسئولان مشورت کنند تا اختلافی به وجود نیاید.

محمد فخرایی افزود: آگاهی از قانون شوراهای اسلامی باید مد نظر اعضای شورا باشد.

وی مردم داری را یکی از ویژگی‌های مسئولان دانست و افزود: مردم داری، رعایت اخلاق، انصاف، همکاری با مدیران و انجام سلسله مراتب اداری در دستور کار اعضای شوراهای اسلامی باشد.

در ادامه دهیاران و نمایندگان شوراهای اسلامی روستاها مسائل و مشکلات روستاهای خود را در میان گذاشتند و فرماندار نیز به مسائل مطرح شده دستور پیگیری دادند.

کد مطلب 2151988

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