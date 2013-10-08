به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر سه‌شنبه در گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی دیر به اهمیت بسیار بالای کار شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: مشورت و شورا در آموزه‌های دینی ما جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد و مورد تاکید اسلام است.

فرماندار شهرستان دیر در ادامه خاطرنشان ساخت: تفکرات امام راحل برگرفته از سیره امامان معصوم منجر به تشکیل نظام اسلامی شده است.

وی افزود: قانون شوراها، قانونی مدون است و شورا به عنوان یک مجلس محلی در روستا تلاش می کند و لازمه کار آن آشنایی با قانون و قانون گذاری است.

بحرانی ادامه داد: حضور شورا در روستاها نقطه قوت مسئولان است و برای حل یک معضل و مشکل باید راهکار آن پیدا شود و مسئولان نیز باید با دید بیشتری به مشکلات روستاها نگاه کنند و مسیر حل مشکلات باید حفظ شود.

لزوم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی روستاها

بحرانی اضافه کرد: شوراها به عنوان نماینده مردم برای توسعه روستا برنامه‌ریز و بازوی قوی مسئولان در امر روستا هستند و انتظاری که از آنان می رود همراهی با مردم و همگام با مسئول باشند.

فرماندار دیر دغدغه‌های فرهنگی در امر روستا را مهم دانست و گفت: زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی همانند راه‌اندازی یادواره شهدا، ایجاد مسجد در روستا و آشنایی جوانان و نوجوانان روستا با مسائل دینی و مذهبی باید در دستور کار اعضای شوراها باشد.

وی ادامه داد: در امور روستاها در کنار خدمات انجام شده ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که خدمات صورت گرفت نباید سیاه نمایی شود.

شوراها در مهر کردن املاک و مستغلات اقدامی نکنند

وی افزود: شوراها ضمن پپیگیری حقوق مردم روستا در اجرای طرح‌ها، نباید در مسائل اجرایی، خود را درگیر کنند بلکه باید در امور اجرایی مشاور مسئولان باشند

بحرانی گفت: شورا در مورد درخواست اهالی در مهر کردن املاک و مستغلات اقدامی نکنند زیرا قانون اجازه چنین کاری را نمی دهد و در آینده برای شورا مشکل ساز می‌شود.

مردم‌داری و رعایت اخلاق در دستور کار اعضای شورا باشد

بخشدار مرکزی شهرستان دیر نیز گفت: شوراها باید در امور روستاها با مسئولان مشورت کنند تا اختلافی به وجود نیاید.

محمد فخرایی افزود: آگاهی از قانون شوراهای اسلامی باید مد نظر اعضای شورا باشد.

وی مردم داری را یکی از ویژگی‌های مسئولان دانست و افزود: مردم داری، رعایت اخلاق، انصاف، همکاری با مدیران و انجام سلسله مراتب اداری در دستور کار اعضای شوراهای اسلامی باشد.

در ادامه دهیاران و نمایندگان شوراهای اسلامی روستاها مسائل و مشکلات روستاهای خود را در میان گذاشتند و فرماندار نیز به مسائل مطرح شده دستور پیگیری دادند.