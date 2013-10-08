سیدمحسن مظهری رسما سکاندار دستگاه قضای استان سمنان شد

به گزارش خبرنگارمهر، عصر سه شنبه با حکم آیت‏ الله محمدصادق آملی‏ لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، «سیدمحسن مظهری» به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان سمنان معرفی و سکان قضایی این استان را به دست گرفت.

معاون اول قوه قضائیه در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان سمنان در سالن مطهری با بیان اینکه برنامه‏ ریزی‏ های جامعی انجام شده است تا بخشی از مشکلات نیروی انسانی در دستگاه قضایی کشور برطرف شود تصریح کرد: بر همین اساس، امسال یک هزار قاضی در دستگاه قضایی کشور جذب می‏ شود تا بخشی از مشکلات موجود در این حوزه رخت بربندد.

قضات دستگاه قضایی باید بتوانند نوسانات اجتماعی را به آرامش عمومی تبدیل کنند.

قضات دستگاه قضایی باید نوسانات اجتماعی را به آرامش عمومی تبدیل کنند

حجت الاسلام سید ابراهیم رييسي گفت: قضات دستگاه قضایی باید بتوانند نوسانات اجتماعی را به آرامش عمومی تبدیل کنند.

وی اظهار کرد: احکام نورانی و به‏ حق قضات عادل، نوسانات اجتماعی را در جامعه کاهش می‏ دهد و اضطراب‏ های اجتماعی را به آرامش عمومی تبدیل می‏ کند.

رئیسی افزود : قاضي كه بين دو نفر مدعي حق قرار مي گيرد علاوه بر سه اصل فوق نيازمند فرقان و ملكه الهي نيز است تا بتواند حكم به حق نمايد.

معاون اول قوه قضائیه همچنين خاطرنشان ساخت: تا زماني كه قاضي نه از ديگران حتي از خود نیز نفوذ پذيري نداشته باشد و در اين مدار حركت كند اين فرقان و ملكه با او همراهي خواهند كرد و در صورت انحراف به حال خود رها خواهد شد و ريشه اين انحراف، خدا و معاد فراموشي است كه نهايتاً منجر به خود فراموشي مي شود.

وی تأکید کرد: نقشی که حکم و قضاوت عادلانه در جامعه دارد، بر کسی پوشیده نیست.

قدس قضایی در این است که حکم قاضی برای خدا باشد

رئیسی تصریح کرد: تقدس قضایی در این است که حکم قاضی برای خدا باشد و باید همواره به این امر توجه داشت.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی به ویژه در سطح مدیران، ارتباط با بدنه جامعه را وظیفه خود می ‏دانند، گفت: امروز جامعه ایرانی آسیب‏ پذیر است و باید بیشتر در بین مردم ورود پیدا کرد و به رفع مشکلات آنها پرداخت.

رئیسی در ادامه بياناتش خطاب به ظالمان و مستكبران جهان و كساني كه جنايت عليه بشريت را پيشه خود ساخته اند بيان داشت: كساني كه در راستاي سلطه طلبي و خودخواهي هاي خود دست به جنايت و ريختن خون انسانهاي بي گناه مي زنند بدانند كه قرار واقعي عالم و نظام هستي بر حق بوده و باطل را نمي پسندد و تلاشهاي آنها بر استمرار باطل بي نتيجه خواهد بود.

قضات باید کرامت نفس داشته باشند

وی با تاکید بر اینکه کرامت مانع نفوذ پدیری دیگران بر انسان می شود بیان کرد: قضات باید کرامت نفس داشته باشند و این کرامت به معنای این است که نفوذ پذیری از هپچ کس غیر از معبود نداشته باشند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: سلامت دستگاه قضایی وابسته به منابع این دستگاه است و نیروی انسانی سالم یکی از پارامتر‌های مهم تحقق این مهم است.

وی گفت: قضات می‌توانند با آرای خود تمامی اضطراب‌ها و نوسانات اجتماعی را به آرامش و امنیت اجتماعی تبدیل کنند.

توجه به مردم محوری‌ترين نكته در دستگاه قضاست

رئیسی با تصريح بر اينكه توجه به مردم محوری‌ترين نكته در دستگاه قضاست، از خدمات و زحمات جاودانه و ماندگار سیاوش پور، رئيس سابق دادگستری سمنان تقدير و تشكر كرد و وی را مايه افتخار قوه قضائيه دانست كه منشا آثار و بركات فراوان برای كشور است.

وی همچنين خواستار همكاری و مساعدت با مظهری، رئيس جديد دادگستری سمنان شد و افزود: قضات بايد با دقت و سرعت به مسائل و مشكلات رسيدگی كنند و حركت به سمت كاهش جمعيت كيفری را در دستورالعمل خود قرار دهند.

وکلای استان سمنان از رئیس دادگستری جدید حمایت می کنند

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان نیز در این مراسم از حمایت وکلای استان سمنان از رئیس کل جدید دادگستری این استان سمنان خبر داد.

حیدر امیری با بیان اینکه اطاله دادرسی در این استان دیگر معنایی ندارد افزود: امروز در دادگاه‏ های تجدید نظر استان سمنان در کمتر از 10 روز از زمان ثبت پرونده، رسیدگی‏ ها صورت می‏ گیرد و رأی نهایی صادر می‏ شود.

وی تصریح کرد: با فعالیت‏های صورت گرفته در سال‏های اخیر، خوشبختانه زمان رسیدگی به پرونده‏ ها در محاکم قضایی استان سمنان بسیار کاهش یافته است.

امیری با بیان اینکه این مدت زمان در گذشته بیش از هشت ماه بوده است، تصریح کرد: کیفی دادرسی‏ ها در این برهه کنونی در سطح قابل قبولی قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان گفت: با قاطعیت می‏ توان ادعا کرد که در استان سمنان حتی یک مورد هم نمی ‏توان یافت که قاضی یا کارکنان دستگاه قضایی این استان از مسیر سلامت خارج شده باشند و این بسیار ارزشمند است.

وجود دستگاه قضايي پايه و اساس توسعه پايداراست

استاندار سابق سمنان در اين ديدار وجود دستگاه ممتاز قضايي را پايه و اساس توسعه پايدار دانست و گفت: احساس امنيت و آرامشي كه دستگاه قضايي در جامعه ايجاد مي‌كند، پايه و اساس توسعه و رشد و بالندگي در جامعه و كشور است.

عباس رهی با ممتاز و بي‌بديل دانستن جايگاه دستگاه قضايي گفت: هر‌چند ممكن است قضات در جامعه به تبع كاري كه دارند، خاموش بوده و تبليغات در كارشان نباشد اما حضور قاضي در هر جلسه و در هر جا محور و ممتاز بوده و وظيفه سنگين حفظ ناموس، جان و مال مردم در يك جامعه در اختيار آنهاست.

وی با تاكيد بر ضرورت حفظ حرمت و جايگاه دستگاه قضايي افزود: بايد عملكرد دستگاه قضا و نمايندگان آن در سطح استان به گونه‌اي باشد كه مردم با شنيدن نام آن احساس امنيت و آرامش كنند و آن را پايگاه و پناه خود بدانند.

استاندار اسبق سمنان گفت: شمشير عدالت دو لبه دارد كه يك سوي آن كمك به محرومان و ستاندن حق مظلومان و طرف ديگر آن مجازات مجرمان است.

حرکت در مسیر قانون و قانونمداری است

رئیس اسبق دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در منویات خود عدالت را حرکت در مسیر قانون و قانونمداری می دانند، گفت: امروز قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی که آن نیز با موازین شرع مقدس اسلام همسویی و انطباق دارد حکم می نماید و در مسیر عدالت گستری در تلاش است.

احمد سیاوش پوربا بیان اینکه در حوزه اقتصاد، وظیفه دستگاه قضایی است که ورود پیدا کند تا بتوانیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم، بیان داشت: باید سعی کرد تا ورودی پرونده‏های دستگاه قضایی همواره کاهش یابد.

وی فرهنگ را پایه و اساس توسعه در تمامی زمینه ها در کشور عنوان کرد و افزود: عمل نمودن به دین مبین اسلام، موجب غنای بیش از پیش فرهنگ و تمدن در سطح کشور خواهد شد.

سیاوش پور شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را حول محور فرهنگی دانست و دستیابی به قله توسعه کشور در سند 20 ساله را منوط به نگاه عمیق و محتوایی به فرهنگ بیان کرد.

رئیس اسبق دادگستری استان سمنان گفت: امروز با توجه به تأکیدات و نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه در آغاز مسیر جدیدی از فعالیت های فرهنگی قرار گرفته ایم که اندیشه و غنی سازی محتوایی در برنامه ها می تواند ثمرات و برکات این حرکت جدید را بیش از پیش نمود بخشد.

وی حضور نیروی انسانی در جامعه اسلامی را وقتی مؤثر و مفید دانست که ضمن بکارگیری تعهد و تدین کافی در انجام امور اداری در خصوص وقایع و موضوعات پیرامون خود نیز بصیرت و آگاهی داشته باشد.

سیاوش پورافزایش سعه صدر در مقابل تنش های روزمره و تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان یکی دیگر از محور های مورد اشاره توسط رئیس شورای قضایی استان سمنان بود.

رئیس اسبق دادگستری استان سمنان گفت: پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و برخورد همراه با احترام و شکیبایی را موجب اطمینان قلبی و اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی سلامت، نظم و كار را رويكرد دادگستري خواند و گفت: برنامه ريزي اساس كار هر مدير است و انجام كارها بدون برنامه ريزي بي نتيجه است.مشاركت و همدلي براي رويارويي با چالش ها و رفع مشكلات ضروری است.

رئيس كل دادگستري استان سمنان همفكري و تعامل ضابطه مند و صميميت را كليات يك مجموعه دانست و افزود: تفكيك قوا به معناي مجزاكردن قوا نيست بلكه فقط براي تفكيك وظايف است.

سیدمحسن مظهری اظهار كرد: مشاركت و همدلي براي رويارويي با چالش ها و رفع مشكلات ضروري است.

مظهری با تاكيد بر افزايش تعامل دستگاه قضايي با دستگاه‌هاي اجرايي در جهت خدمت مناسب به مردم اظهار داشت: در اين تعامل بايد شأن و جايگاه دستگاه قضايي درك و حفظ شود.وی ارتباط بيشتر با مردم و شناساندن جايگاه دستگاه قضايي را از برنامه‌هاي خود عنوان كرد و افزود: مردم بايد دستگاه قضا را امين و حامي مظلومان بدانند.

مظهری پیش از این در سنگر رئیس کلی دادگستری استان خراسان جنوبی فعالیت واحمد سیاوش‏پور، رئیس کل قبلی دادگستری استان سمنان اخیراً به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان گیلان منصوب شده است.