ازدواج هراسی در پرتو شوخی های بی مورد/ جایگاه اجتماعی ازدواج همانند گذشته حفظ شود

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بي ترديد در سالروز ازدواج محبوب ترين زوج آسماني نكات و مسائل فراواني براي بازگوكردن، نوشتن، آموزش واطلاع رساني وجود دارد كه هركدام سر فصل مستقلي از زيبايي وجمال ازدواج الهي را نشان مي دهد.

پرهيز از مجرد ماندن

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه يكي از درس هاي بسيار بزرگي كه از ازدواج اين دو بزرگوار مي گيريم پرهيز از مجرد ماندن است بیان کرد: با نگاه به اين ازدواج و تبيين آن هيچ بهانه اي براي زندگی مجردي نمي ماند.

ابراهیمی افزود: آن دو بزرگوار در كمال سادگي و آساني ازدواج کردند، بسياري از بهانه هايي كه متاسفانه امروز در جامعه اسلامي رايج شده است با موازين شرعي و فرهنگي ما همخواني ندارد.

وی تاکید کرد: اگر سالروز ازدواج علي(ع) وفاطمه(س) را روز ازدواج مي ناميم و به آن مباهات مي كنيم بايد در اين خصوص به صورت عملي هم اقدام کنیم چرا که علم بدون عمل كارسازي ندارد.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: اگرآن بزرگواران وسيره آنها را قبول داريم چرا نبايد بدان عمل كنيم، مگرنمي گوييم كه اسلام براي همه زمان ها برنامه عملي داردف مگر نمي گوييم كه اهل بيت(ع) براي ما الگو وسبك زندگي ديني را در رفتار وگفتار ارائه مي دهد.

تغيير نگرش در امر ازدواج

ابراهیمی گفت: چرا بايد بارفتارهاي متفاوت با دين اسلام وسيره اهل بيت(ع) هم به خود و هم به فرهنگ غني اسلام ضربه بزنيم، در روز ازدواج بايد در اين مورد تامل کرده و تغيير نگرش و رفتار داد، اگر چنين شد روز ازدواج است.

وی بیان کرد: ازدواج يك منزلت اجتماعي بسيار مهم است كه بايد در جامعه اسلامي همانند گذشته نقش و جايگاه خود را حفظ کند.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: براي امر مهم ازدواج بايد نكات و دستورات زیادی را مورد توجه قرار دهيم تا از اين فرهنگ اصيل پاسداري كنيم.

ابراهیمی افزود: ترويج و اطلاع رساني و آموزش جوانان و خانواده ها پيرامون ضرورت ازدواج و جايگاه آن توسط رسانه ها، مبلغين، مراكز فرهنگي و آموزشي از جمله عواملی است که می توان برای حفظ جایگاه ازدواج انجام داد.

لزوم فراهم کردن امكانات ازدواج براي جوانان

وی بیان کرد: باید امكانات ازدواج براي جوانان توسط دولت مردان ومتوليان اصلی امر جوانان فراهم و برنامه ريزي عملي لازم در اين مورد انجام شود.

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به طرح خانواده پايدار كه در خراسان رضوي برگزار شده است گفت: حمايت از طرحهاي موثر پيرامون ازدواج می تواند استقبال جوانان را در این امر بالا ببرد.

ابراهیمی افزود: اگر يك منزلت اجتماعي براي جواناني كه ازدواج مي كنند فراهم شود و به آنان در جهت برطرف كردن مشكلات اوليه زندگي در قالب كمك هاي مالي، فكري وعاطفي و پرهيز از ايجاد مشكلات جانبي کمک شود جایگاه ازدواج در جامعه پر رنگ می شود.

وی گفت: باید با فراهم آوردن زمینه ازدواج مناسب از ارتباطات جنسي خارج از شرع و قانون جلوگيري کرد.

پرهیز از شوخی های بی مورد در امر ازدواج

مسئول آموزش اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه امروزه شوخي ها، مثل ها وجملاتي رواج دارد كه جوانان را خود به خود از ازدواج مي هراساند برای تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج باید از رواج آنها پرهيز شود.

ابراهیمی گفت: تعريف جايگاه درستی از پدر ومادر و فرزند براساس آموزه هاي ديني و نقش هركدام در ازدواج و فرام آوردن بستر اجتماعي لازم در قالب افراد خير و ريش سفيد به منظور معرفي دختران و پسران مناسب براي ازدواج با هم از دیگر راهکارهای افزایش ازدواج در میان جوانان است.

وی پرهيز از تشريفات و روي آوردن به ساده زيستي توسط زوجين و والدين را از مهمترین عواملی می داند که جوانان به ازدواج گرایش می یابند و گفت: وقتی بار مالي فراوانی در آستانه ازدواج بردوش جوانان و خانواده ها گذاشته نشود مسلما جوانان به ازدواج ترغیب می شوند.

مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: والدین به ویژه پدر ها نباید از دوران مجردي براي فرزندان جوان تعريف و تمجيد های بي مورد کنند چرا که از رغبت آنها به ازدواج می کاهد.

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گفتگو: رضا آرمانیان