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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۰:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حمایت هیات مدیره گیتی پسند از رضا لک/ حاشیه‌ها طبیعی است!

حمایت هیات مدیره گیتی پسند از رضا لک/ حاشیه‌ها طبیعی است!

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان می‌گوید کنار گذاشتن سرمربی این تیم شایعه است و رضا لک مورد حمایت هیات مدیره گیتی پسند قرار دارد.

محمد حسین عراقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط تیم گیتی پسند و دیدار این تیم با شهرداری تبریز در هفته ششم لیگ برتر فوتسال، اظهار داشت: خوشبختانه چند بازیکن مصدوم ما شرایط بازی پیدا کرده‌اند. این بازیکنان در روزهای گذشته با تیم تمرین کرده‌اند و به نظرم با آمادگی بیشتری نسبت به هفته‌های قبل به مصاف حریفمان خواهیم رفت.

وی در خصوص دلایل عدم موفقیت گیتی پسند تا هفته ششم، تاکید کرد: وقتی از جام باشگاه‌های آسیا برگشتیم، چند بازیکن اصلی خود را به خاطر مصدومیت از دست دادیم. این اتفاق یکی، یکی برای بازیکنانمان رخ داد و بازی‌های ما را تحت تاثیر قرار داد. البته ما دنبال توجیه نیستیم و قطعا در ادامه مسابقات بهتر خواهیم شد.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند همچنین احتمال کنار گذاشتن رضا لک از سرمربیگری تیم فوتسال این باشگاه و حضور وی در تیم شهید منصوری را شایعه دانست. عراقی‌زاده در این خصوص یادآور شد: اتفاقا جلسه هیات مدیره باشگاه روز یکشنبه برگزار شد و هیات مدیره کاملا از لک حمایت کرد. تیم ما تازه اول راه است و می‌دانیم که تیم به خاطر مسائلی که گفتم در افت بوده است. به هر حال ما بحث تغییر سرمربی را مد نظر نداریم و هیچ اولتیماتومی هم به لک نداده‌ایم.

وی در پایان درباره حاشیه‌هایی که از طرف بعضی تماشاگران علیه تیم گیتی پسند ایجاد شده است، گفت: این حاشیه‌ها طبیعی است و در فوتبال و فوتسال ما همیشه رخ می‌دهد! به هر حال تغییر سرمربی شاید برای بعضی از تماشاگران خوشایند نباشد. البته در بازی با دبیری تبریز که هفته گذشته برگزار شد دیگر از آن حاشیه‌ها خبری نبود و تمام تماشاگران تیم را حمایت کردند.

کد مطلب 2151994

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