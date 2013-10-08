کاهش 45 درصدی تصادفات نسبت به سال 84/ افزایش 139 درصدی تعداد خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور عصر سه شنبه در مراسم ملاقات فرماندهان نیروی انتظامی با سفرا و روسای سازمان های بین المللی در تهران اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیارد و 700 هزار وسیله نقلیه در دنیا تردد می کنند که بر اثر آن یک میلیون و 200 هزار نفر جانشان را از در تصادفات از دست می دهند. هم اکنون میانگین تلفات رانندگی در ایران 7.3 نفر به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه است در حالی که این آمار سال 84، 25 نفر بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: از سال 84 تاکنون تعداد خودروها 139 درصد و تعداد موتورسیکلت ها 163 درصد افزایش داشته است اما میزان تصادفات 45 درصد و کشته شدگان 31 درصد کاهش نشان می دهد.

این در حالی است که بر اساس نرم جهانی و به میزان وسایل نقلیه تلفات رانندگی 70 درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه ساز افزود: تقویت واحدهای نامحسوس، ایجاد بزرگترین مرکز کنترل ترافیک، ایجاد سامانه های نظارت و کنترل هوشمند و اطلاع رسانی عمومی از اقدامات مهم در سال های اخیر است.

به گفته وی سامانه‌های الکترونیکی در کشور بکار گرفته می شوند.

مومنی با اشاره به قانون جدید راهنمایی و رانندگی گفت: در قانون جدید علاوه بر اینکه به حقوق شهروندی توجه ویژه ای شده است سهم تقصیر سازمانهای دولتی نیز در تصادفات مشخص خواهد شد.