نخستین آموزشگاه گواهینامه های جدید پایه دو و یک كشور در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد میرثانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید استان در گناباد كه با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد اظهار کرد: درحال حاضر اين آموزشگاه در سطح کشور و استان اولین آموزشگاهی است که گواهینامه های جدید پایه دو و یک را آموزش می دهد.
رئیس نخستین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید خراسان رضوی افزود: کارهای اجرایی این آموزشگاه از 2 سال قبل شروع شده و با پیگیریهای مستمر مسئولین شهرستان مجوز راه اندازی این آموزشگاه صادر شد.
میرثانی گفت: ساختمان اداری این آموزشگاه در خیابان سعدی و محل آموزش عملی آن در گردنه های کلات با 6 دستگاه خودرو سنگین و هزینه بالغ بر 800 میلیون تومان ایجاد شده است.
وی بیان کرد: در فاز اول این آموزشگاه تعداد 20 نفر و در فازهای بعدی 20 نفر دیگر بطور مستقیم مشغول بکار هستند و این آموزشگاه علاوه بر شهرستان گناباد به شهرهای همجوار نیز خدمات دهی می کند.
رئیس نخستین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید خراسان رضوی افزود: در این آموزشگاه 16 ساعت آموزش آئین نامه، 6 ساعت مسائل فنی خودرو، 24 ساعت آموزش عملی که 12 ساعت آن مخصوص اتوبوس و 12 ساعت آن ویژه کامیون می باشد به متقاضیان ارائه می گردد.
سروان موسی آبادی، رئیس راهنمایی و رانندگی گناباد نيز در ادامه مراسم اظهار کرد: هدف از راه اندازی این آموزشگاه ارتقاء فرهنگ ترافیکی است.
رئیس راهنمایی و رانندگی گناباد افزود: در روش جدید گواهینامه های رانندگی پایه دو 10 ساله صادر و گواهی نامه های قدیم ب.1 ، ب.2 و ب.3 جمع آوری می شود.
آبادی گفت: آموزش رانندگی در آموزشگاه انجام و آزمایش توسط راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.
وي افزود: در این آموزشگاه که برای اولین بار در سطح استان راه اندازی شده تمام گواهینامه های معتبر که در مرکز استان صادر می شود در این مرکز هم ارائه می شود.
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