نخستین آموزشگاه گواهینامه های جدید پایه دو و یک كشور در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد میرثانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید استان در گناباد كه با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد اظهار کرد: درحال حاضر اين آموزشگاه در سطح کشور و استان اولین آموزشگاهی است که گواهینامه های جدید پایه دو و یک را آموزش می دهد.

رئیس نخستین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید خراسان رضوی افزود: کارهای اجرایی این آموزشگاه از 2 سال قبل شروع شده و با پیگیریهای مستمر مسئولین شهرستان مجوز راه اندازی این آموزشگاه صادر شد.

میرثانی گفت: ساختمان اداری این آموزشگاه در خیابان سعدی و محل آموزش عملی آن در گردنه های کلات با 6 دستگاه خودرو سنگین و هزینه بالغ بر 800 میلیون تومان ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در فاز اول این آموزشگاه تعداد 20 نفر و در فازهای بعدی 20 نفر دیگر بطور مستقیم مشغول بکار هستند و این آموزشگاه علاوه بر شهرستان گناباد به شهرهای همجوار نیز خدمات دهی می کند.

رئیس نخستین آموزشگاه رانندگی پایه یک و دو جدید خراسان رضوی افزود: در این آموزشگاه 16 ساعت آموزش آئین نامه، 6 ساعت مسائل فنی خودرو، 24 ساعت آموزش عملی که 12 ساعت آن مخصوص اتوبوس و 12 ساعت آن ویژه کامیون می باشد به متقاضیان ارائه می گردد.

سروان موسی آبادی، رئیس راهنمایی و رانندگی گناباد نيز در ادامه مراسم اظهار کرد: هدف از راه اندازی این آموزشگاه ارتقاء فرهنگ ترافیکی است.

رئیس راهنمایی و رانندگی گناباد افزود: در روش جدید گواهینامه های رانندگی پایه دو 10 ساله صادر و گواهی نامه های قدیم ب.1 ، ب.2 و ب.3 جمع آوری می شود.

آبادی گفت: آموزش رانندگی در آموزشگاه انجام و آزمایش توسط راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

وي افزود: در این آموزشگاه که برای اولین بار در سطح استان راه اندازی شده تمام گواهینامه های معتبر که در مرکز استان صادر می شود در این مرکز هم ارائه می شود.