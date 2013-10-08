به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز سه شنبه 16 مهرماه در حاشیه اجلاس بین المجالس ژنو در دیدار با رئیس مجلس میانمار با بیان اینکه ملت ایران دوست ملت میانمار بوده و به آنان علاقمند است به حادثه کشتار مسلمانان در میانمار اشاره کرد و گفت: در شرایطی که شما تلاش می کردید نگاه ملت ها را به خود نزدیک کنید وقوع حادثه کشتار مسلمانان در میانمار فضا را متشنج کرد.

وی خطاب به رئیس مجلس میانمار با تأکید بر اینکه نگاه مثبت شما به جلوگیری از هشدار کمک می کند که در آینده شاهد چنین حوادثی نباشیم افزود: تلاش شما باعث می شود که زمینه تحرک گروه های افراطی فراهم نشود.

لاریجانی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: ایران همواره به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده است در حال حاضر هم مذاکراتی در حال انجام است تا این موضوع از مسیر سیاسی حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با دعوت از رئیس پارلمان میانمار برای حضور در ایران گفت:‌ تداوم چنین سفرهایی زمینه همکاری گسترده تر را بین پارلمان های دو کشور فراهم می کند.

در ادامه این نشست رئیس پارلمان میانمار با بیان اینکه میانمار تلاش کرده تا در موارد مختلف در کنار ایران باشند یادآور شد: اگرچه غرب تحریم هایی را به میانمار تحمیل کرده است اما ایران در بسیاری از مواقع خود را دوست میانمار معرفی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم این دیدارها موجب همکاری بیشتر پارلمان های دو کشور و همکاری گسترده تر در آینده شود تصریح کرد: در موضوع کشتار میانمار باید بگویم طبق قانون اساسی میانمار هر شهروندی می تواند عقیده و نظر خود را داشته باشد و باید بگویم که حادثه کشتار مسلمانان در میانمار دامنه دار نبود.

رئیس مجلس میانمار با بیان اینکه میانمار مواضع صلح آمیز هسته ای ایران را به خوبی درک می کند تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورها منع کند زیرا استفاده از این انرژی رشد و توسعه کشورها را به دنبال دارد.