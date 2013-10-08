مرحله دوم ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل باردرون شهری و حومه شهرداری مشهد از اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری از اواسط آبان ماه امسال خبر داد.

مهدی علوی مقدم اظهار کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 4 آیین نامه حمل و نقل بار، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درحوزه حمل و نقل بار موظفند طی 12 ماه از تاریخ ابلاغ طرح ساماندهی و فراخوان اولیه و بر اساس برنامه زمان بندی شهرداری، خود را با آیین نامه حمل و نقل بار تطبیق دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل باردرون شهری و حومه شهرداری مشهد بیان کرد: توجه نکردن به آیین نامه مذکور منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت واحد و موسسات فاقد مجوز از این سازمان خواهد شد.

علوی مقدم افزود : با توجه به این که فراخوان مرحله اول ساماندهی در آبان ماه سال گذشته شروع شده، مرحله دوم اجرای طرح از ماه آینده آغاز می شود.

وی با اعلام این که در این مرحله واحد نظارت و بازرسی سازمان فعال و گشت های انتظامی و بازرسی سازمان نسبت به کنترل و نحوه فعالیت شرکت ها و موسسات و ناوگان نظارت خواهد کرد گفت: بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره (1) ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمامی وسایل حمل و نقل بار درون شهری، باید دارای کارت فعالیت و کارت هوشمند باشند ودر غیره این صورت بر اساس ضوابط قانونی، مامورین این سازمان وپلیس راهور از تردد این وسایل جلو گیری خواهد کرد.

نشست تخصصی "جایگاه مدیریت شهری در ایران" در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می شود

نشست تخصصی جایگاه مدیریت شهری در ایران از سوی انجمن علمی دانشجویان رشته جغرافیا روز شنبه 18 آبان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.

نشست تخصصی جایگاه مدیریت شهری در ایران از سوی انجمن علمی دانشجویان رشته جغرافیا صبح روز شنبه 18 آبان در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.

سخنرانان این پنل دکتر براتعلی خاکپور، دکتر محمد رحیم رهنما و دکتر امید خوارزمی از اعضا هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی هستند، رایزنی برای انتخاب سایر اعضای پنل در حال انجام است.

آغاز به كار مجتمع خدمات بهداشتي در رشتخوار

رئیس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، از آغاز به كار مجتمع خدمات بهداشتي در رشتخوار خبر داد.

محمود باعقيده اظهار کرد: اين مجتمع خدمات بهداشتي كه در منطقه مزار كاريزك به بهره برداري رسيده است در كنار جاده اصلي رشتخوار رشتخوار به تربت حيدريه ساخته شده است.

رئیس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: مجتمع خدماتي –بهداشتي كاريزك داراي سرويس هاي بهداشتي مردانه و زنانه، نماز خانه و مركز عرضه مواد غذايي است.