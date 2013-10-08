نیروی انتظامی بازوي توانمند محيط زيست جهت برخورد با متخلفين است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي جمعه پور عصر سه شنبه در مراسم تجليل از تعدادی پرسنل نیروی انتظامی که در دستگیری متجاوزان به طبیعت نقش موثری داشتند اظهار كرد: همکاری و برخورد قاطع با متخلفین عرصه های طبیعی موجب حفظ چرخه محيط زيست براي آيندگان مي شود.

رئيس محيط زيست كاشمر افزود: تنوع زیستی ثروت تمامی افرادجامعه است و حفاظت ازآن (اصل 50 قانون اساسی) حوزه حفاظت را بسیار گسترده كرده است.

جمعه پور با بیان اینکه تعداد نیرو و تجهیزات اندک است که جهت حفاظت از این ثروت ملی نیاز به همکاری و تعامل با تمامی دستگاه ها به خصوص نیروی انتظامی است تصريح كرد: تعامل مجموعه نيروي انتظامي تاکنون قابل تقدیر است و اين بازوي توانمند محيط زيست مثل قبل ياور و دوستدار محيط زيست خواهد بود.

شیخی نژاد، فرمانده نيروي انتظامي کاشمر در ادامه با بيان اينكه حفاظت از محیط زیست برعهده احاد مردم است، اظهار کرد: متاسفانه علي رغم افزایش مقدار جریمه‎هایی که برای شکار و صیدهای غیرقانونی متخلفان محیط زیستی تعیین شده، باز هم شاهد افزایش روزافزون خسارات به محیط زیست هستیم.

فرمانده نيروي انتظامي کاشمر بیان کرد: قوانین و ضوابط اجرایی باید شفاف‎سازی شده و به صورت مدون جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست تهیه و تدوین شوند چرا يكي از دلایل افزایش‎ تخريب به محيط زيست، ضعف در قوانین جهت برخورد با متهمان است.

دراين مراسم رسم یادبود از طرف حفاظت محیط زیست شهرستان به پرسنل فعال نیروی انتظامی در حوزه محیط زیست با اهدا جوايزي تقدير به عمل آمد.