200 كودك يزدي روز جهاني كودك را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل بهزيستي استان يزد، عصر سه شنبه در حاشيه برگزاري اين جشن اظهار داشت: كودكاني كه در اين جشن گردهم آمده‌اند، 200 نفر از كودكان معلول، بي‌سرپرست و كودكان مهد كودك‌هاي بهزيستي يزد هستند كه به مناسبت روز جهاني كودك، جشني براي آنها برگزار شده است.

محمدحسين رحيمي نسب با بيان اينكه كودكي، مهمترين بخش از زندگي انسانهاست و هر آنچه در اين سنين اتفاق مي افتد، در ذهن انسان مثل آن است كه بر لوحي حك شده باشد.

وي تاكيد كرد: بيش از 70 درصد شخصيت افراد در سنين كودكي شكل مي‌گيرد به همين دليل بايد توجه ويژه اي به آموزش هاي قابل ارائه به كودك در اين سنين كرد.

رحيمي نسب بيان كرد: سنين كودكي بهترين زمان براي ارائه آموزش هاي علمي و ديني به كودكان است زيرا براي هميشه در نهاد كودك حفظ خواهد شد.

وي تصريح كرد: خانواده ها اگر مي خواهند در آينده جواني متعهد، با تقوا، كارآمد و لايق داشته باشند، بايد سرمايه گذاري خود بر روي آنها را از سنين كودكي انجام دهند و اين صفات را از دوران كودكي در آنها نهادينه كنند.

مديركل بهزيستي استان يزد ادامه داد: در سنين كودكي افراد مختلفي بر روي كودك تاثيرگذارند و كودك بيشترين تاثيرپذيري خود را از آنها انجام مي دهد.

رحيمي نسب يادآور شد: پدر و مادر و مربيان، افرادي هستند كه كودك بيشترين ميزان تاثيرپذيري را از آنها دارد بنابراين آنها بايد خود در معرض آموزش قرار گيرند تا بتوانند آينده سازان كشور را تربيت كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي هفته كودك كه از سوي بهزيستي برنامه ريزي شده است، خاطرنشان كرد: از 15 تا 21 مهرماه به نامه هفته ملي كودك و روز 16 مهرماه به نام روز جهاني كودك نامگذاري شده است.

رحيمي نسب بيان كرد: بهزيستي امسال با شعار "زنده باد كودكي، زنده باد زندگي" برنامه هاي متعددي را با همكاري ارگانهايي نظير دانشگاه علوم پزشكي، آموزش و پرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، نيروي انتظامي و ... برگزار مي‌كند.