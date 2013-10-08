گرد و خاک و وزش باد شدید در تهران و برخی نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی سامانه سرد بارشی روی سواحل دریای خزر تا اواخر وقت فردا در این مناطق استقرار خواهد داشت، لذا در این مدت در سواحل دریای خزر، استان اردبیل و با شدت کمتری برای استان های آذربایجان شرقی و غربی و شمال کشور بارش باران، وزش باد و گاهی رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، امشب شدت بارش در استان های گیلان ، غرب مازندران و شرق اردبیل و فردا در گیلان و غرب مازندران خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت: طی این مدت در مناطق مرتفع شمال غرب و ارتفاعات غربی و مرکزی البرز بارش برف نیز رخ می دهد و در دو روز آینده دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در 24 ساعت آینده پدیده باد و گرد و خاک در استان های تهران و البرز رخ می دهد و انتظار می رود امشب بر شدت آن افزوده شود اما از فردا به تدریج از غلظت آن کاسته خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی 24 ساعت آینده در برخی مناطق استان های ایلام و خوزستان وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست و در سه روز آینده سرعت وزش باد در شمال شرق و شرق کشور نسبتاً شدید خواهد بود.

امیدوار یاد آور شد: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاک و در ارتفاعات افزایش ابر و بارش پراکنده است. بیشینه دمای پایتخت با دو درجه کاهش نسبت به امروز برابر 20 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز معادل 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.

