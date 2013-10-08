ترویج فرهنگ مهارت آموزی از ضروریات اجتناب ناپذیر هر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی عصر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولید و صنعتی این شهرستان افزود: آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین جوانان و نوجوانان کلید اشتغال پایدار و الگویی موفق برای پیشبرد اهداف ایجاد اشتغال مفید و پایدار در جامعه است.

وی همچنین بر لزوم افزایش توانمندی های علمی، عملی و ایجاد مهارت برای جوانان جویای کار و ایجاد شغلی هدفمند و پویا در شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: آموزش های فنی و حرفه ای مجموع آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقا دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم به منظور به فعالیت رساندن استعدادهای نهفته اجرا و مهارت آموزان را برای احراز شغل و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه مختلف افزایش می دهد.

فرماندار لنگرود گفت: توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در سال حماسه اقتصادی موضوع مهمی است که دست اندرکاران ارائه آموزش های فنی و حرفه ای باید به آن اهتمام ورزند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت گسترش مهارت‌ آموزی به عنوان اقدامی موثر برای اشتغال‌زایی افزود: با افزایش مهارت های فنی و حرفه ای می‌ توان بسیاری از معضلات مربوط به بیکاری را برطرف کرد.

محمد بیگی با بیان اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای افزود: در کنار آموزش های علمی، مهارت های فنی و حرفه ای و تلاش برای کسب مهارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین فنی و حرفه ای را در ایجاد و گسترش مهارت آموزی مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: عملکرد صحیح فنی و حرفه ای، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی این مجموعه در رابطه با مهارت، نقش موثری در جذب جوانان دارد