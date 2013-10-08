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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۰

محمد بیگی:

ترویج فرهنگ مهارت آموزی از ضروریات اجتناب ناپذیر هر جامعه است

ترویج فرهنگ مهارت آموزی از ضروریات اجتناب ناپذیر هر جامعه است

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لنگرود گفت: گسترش و ترویج فرهنگ مهارت آموزی از ضروریات اجتناب ناپذیر هر جامعه است بنابراین باید به این مهم توجهی ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی عصر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولید و صنعتی این شهرستان افزود: آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقا  ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین جوانان و نوجوانان کلید اشتغال پایدار و الگویی موفق برای پیشبرد اهداف ایجاد اشتغال مفید و پایدار در جامعه است.

وی همچنین بر لزوم افزایش توانمندی های علمی، عملی و ایجاد مهارت برای جوانان جویای کار و ایجاد شغلی هدفمند و پویا در شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: آموزش های فنی و حرفه ای مجموع آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقا دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم به منظور به فعالیت رساندن استعدادهای نهفته اجرا و مهارت آموزان را برای احراز شغل و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه مختلف افزایش می دهد.

فرماندار لنگرود گفت: توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در سال حماسه اقتصادی موضوع مهمی است که دست اندرکاران ارائه آموزش های فنی و حرفه ای باید به آن اهتمام ورزند.

 وی در ادامه با تاکید بر ضرورت گسترش مهارت‌ آموزی به عنوان اقدامی موثر برای اشتغال‌زایی افزود: با افزایش مهارت های فنی و حرفه ای می‌ توان بسیاری از معضلات مربوط به بیکاری را برطرف کرد.

محمد بیگی با بیان اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای افزود: در کنار آموزش های علمی، مهارت های فنی و حرفه ای و تلاش برای کسب مهارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین فنی و حرفه ای را در ایجاد و گسترش مهارت آموزی مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: عملکرد صحیح فنی و حرفه ای، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی این مجموعه در رابطه با مهارت، نقش موثری در جذب جوانان دارد

 

کد مطلب 2152009

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