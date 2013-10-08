106 كمك هزينه جهيزيه به نوعروسان كميته امداد مشهد و مه ولات اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ازدواج كميته امداد مشهد و مه ولات به نوعروسان تحت پوشش خود، 106سري كمك هزينه جهيزيه را اهدا و آنان را راهي خانه بخت كرد.

رئیس كميته امداد امام خميني (ره) مشهد اظهار کرد: اول ذي الحجه روز ازدواج و خانواده نامگذاري شد تا تاكيدي بر اهميت و ارزش الگو گرفتن از ازدواج حضرت علي(ع) و ارائه طريق براي جامعه بشري در همه قرون و اعصار باشد.

رئیس كميته امداد امام خميني (ره) مشهد گفت: اميد است كه جوانان اين مرز و بوم كه تربيت يافته مكتب اهل بيت (ع)هستند با الگو قرار دادن منش زندگي مولي علي (ع)و حضرت فاطمه (س)و با توكل بر خداوند متعال آغازگر زندگي هاي مشترك اسلامي باشند.

حاجي زاده برگزاري كلاس آموزش خانواده را يكي از برنامه هاي اهداءجهيزيه عنوان كرد و تصريح كرد: با مشاركت خيرين مبلغ 600ميليون ريال جمع آوري شد كه 580ميليون ريال در قالب جهيزيه به 58نوعروس ومبلغ 20ميليون ريال هديه 2ميليون ريالي به نودامادهاي تحت پوشش اهداءشد.

2 ميليارد و 470 ميليون ريال تسهيلات به مددجويان رشتخوار اعطاء شد

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) رشتخوار گفت: تا پايان 6 ماهه ابتداي سال جاري، 2 ميليارد و 470 ميليون ريال تسهيلات به مددجويان تحت پوشش اين اداره اعطاء شده است.

محمد آقاجاني اظهار کرد: كميته امداد سعي به برطرف كردن مشكلات و مسائل مختلف مددجويان ونيازمندان تحت حمايت خود دارد.

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) رشتخوار از ارائه 248 مورد تسهيلات به مددجويان تحت حمايت خود از بتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه خبر داد و تصريح كرد: ارزش ريالي اين تعداد تسهيلات2 ميليارد و 470 ميليون ريال بوده است.

آقاجاني بيان کرد: تسهيلات ارائه شده در خصوص رفع مشكلات درماني، فرهنگي وتعميرات مسكن مددجويان تحت حمايت اين شهرستان پرداخت شده است.

ميزان كمك هاي مردمي به جشن عاطفه ها در خراسان رضوي از 20 ميليارد ريال گذشت

معاون توسعه و مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: با حضور همراهي و مشاركت مردم در جشن عاطفه ها ميزان كمكها از مرز 20 ميليارد ريال گذشت.

سلمان دانشور اظهار کرد: جشن عاطفه ها صحنه اي از به نايش گذاشتن نيكوكاري ها وكمك به همنوع بود كه خراساني ها در اين ميدان حماسه مهر را خلق كردند.

معاون توسعه و مشاركتهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي با اشاره به اينكه مردم و نيكوكاران هميشه و در تمام صحنه ها پيشتاز بوده اند، گفت: مردم و خيرين به صورت خودجوش و داوطلب حمايت هاي مال و معنوي شان را به فرزندان معنوي خود اهدا كردند.

دانشور با بيان اينكه اين جشن از 10 تا 12 مهرماه سال جاري همزمان با سراسر كشور در استان برگزار شد، تصريح كرد: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در خصوص جشن عاطفه هاي سال جاري، ميزان كمك هاي جمع آوري شده در پايگاه هاي اين جشن از 20 ميليارد ريال عبور كرد.