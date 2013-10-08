دیدار کودکان گیلانی با استاندار/ لزوم تربیت بر اساس آموزه های اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر سه شنبه در فضای صمیمی برگزار شد جمعی از کودکان خواسته ها و آرزوهای خود را با زبان کودکانه با استاندار گیلان در میان گذاشتند.

در ادامه این دیدار نیز تعدادی از کودکان پشت میزکار استاندار قرار گرفتند و هدایایی را به مناسبت روز جهانی کودک دریافت کردند.

استاندار گیلان در حاشیه این دیدار کودکان را سرمایه جامعه عنوان کرد و گفت: همه وظیفه دارند در راستای رشد و تعالی همه جانبه فرزندان ایران اسلامی تلاش کنند.

کیهان هاشم نیا با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر تربیت کودکان و اهمیت تربیت کودکان در آموزه های اسلامی ایجاد فرصت و شرایط مناسب برای رشد و تعالی کودکان و توجه به سلامت جسمی و روانی کودکان را دارای اهمیت دانست.

وی اظهارداشت: تعلیم و تربیت صحیح نونهالان تاثیر زیادی در سلامت جامعه دارد و در این راستا باید به آموزه‌ های اسلامی و تعالیم قرآن توجه بیشتری صورت گیرد.

استاندار گیلان در ادامه به نقش و زحمات مربیان مهدهای کودک اشاره کرد و یادآورشد: این مراکز به عنوان زیرساخت محسوب می شوند و کار خطیر پرورش و تربیت فرزندان آینده جامعه را بر عهده دارند.