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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۷

جعفری خبر داد:

دانشگاه پيام نور لرستان در چهار رشته دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد

دانشگاه پيام نور لرستان در چهار رشته دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور لرستان از پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد در چهار رشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا جعفری در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه پیام نور لرستان در چهار رشته کارشناسي ارشد شامل رشته‌هاي الهيات گرايش فقه و مباني علوم اسلامي،  زبان و ادبيات فارسي، رياضي محض و شيمي امسال در مقطع فراگیر کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

وی عنوان کرد: در این راستا ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از 14 مهر در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا 21 مهر ماه ادامه دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان تصريح كرد: دفترچه های انتخاب رشته به صورت رایگان و اینترنتی از طریق سامانه مذکور در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

جعفری در خصوص زمان برگزاری آزمون، اظهار داشت: اواخر آذرماه یا هفته نخست دی ماه امسال، کنکور فراگیر ارشد برگزار می شود.

کد مطلب 2152039

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