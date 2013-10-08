اتاق فکر اساسی در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر سه شنبه در دیدار مردمی در استان افزود: اتاق فکر اساسی باید در استان تشکیل شود تا همه نیروها با سلایق مشترک دور هم جمع شوند.

وی اظهار داشت: باید با همگرایی در استان فکر کرد و این امر می تواند هنجار ایجاد و به توسعه استان کمک کند.

وی بکارگیری از همه نیروهای و توانمندیهای استان برای رفع مشکلات و توسعه از مهمترین برنامه های کاری خواهد بود و این مسئله نیز از تاکیدات رئیس محترم جمهور به شمار می رود.

صادقلو عنوان کرد: کنار هم قرار گرفتن همه نیروها و تشکل ها مورد توجه اساسی قرار می گیرد زیرا همگرایی مقدمه ای برای توسعه استان به شمار می رود.

حسن صادقلو در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران به عنوان اولین استاندار دولت تدبیر و امید در استان گلستان منصوب و معرفی شد.

صادقلو نماینده مردم آزادشهر و رامیان در دوره دوم مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در سالهای 80 - 78 را در کارنامه خود دارد و مشاور وزیر علوم در سالهای 73 - 71، مدیرکل دفتر وزرات علوم و تحقیقات و رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از دیگر سوابق وی به شمار می رود.

صادقلو متولد 1336 در رامیان است.