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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۲

150 زوج جوان کمیته امداد قزوین پیوند زناشویی بستند

150 زوج جوان کمیته امداد قزوین پیوند زناشویی بستند

قزوین- خبرگزاری مهر: مراسم جشن ازدواج 150 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین با حضور مدیرکل امورحمایت های اجتماعی کمیته امداد کشور در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور رضا نوروزی مدیرکل دفتر حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد استان، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از خیرین و خانواده های تحت پوشش در حسینه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

در این مراسم ناصر طهماسبی مدرس حوزه علمیه قم با برشمردن فواید ازدواج در سنین جوانی اظهارداشت: متاسفانه سخت گیری ازدواج و نیز عدم شناخت زوجین از یکدیگر موجب بروز مشکلات خانوادگی و افزایش میزان طلاق شده است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد حدود 37 درصد طلاق ها در پنج سال ابتدایی ازدواج رخ می دهد، 65 درصد زیر هشت سال و 14 درصد در کمتر از 10 سال پس از ازدواج است که باید با ریشه یابی عوامل آن نسبت به حل آن اقدام شود.

طهماسبی بیان کرد: 80 درصد متقاضیان طلاق بانوان هستند و استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی بیشترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده اند.

این کارشناس یادآورشد: استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام با کمترین آمارهای طلاق روبرو هستند و میانگین کشوری میز از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود.

زوجهای کمیته امداد کمترین آمار طلاق را دارند

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خوشبختانه آمارها نشان می دهد سازگاری زوجهای جوان تحت پوشش کمیته امداد بسیار بالاست و کمترین میزان طلاق در این گروه نشان می دهد این افراد اهل زندگی و گذشت و با آموزه های دینی و آئین همسرداری هم آشنا هستند.

کد مطلب 2152041

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