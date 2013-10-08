کمک 40 میلیون تومانی مردم نکا در جشن عاطفه ها

موسی عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه دینی کمک به همنوع، هدف از برگزاری جشن عاطفه ها را ترویج روحیه انفاق و نوع دوستی در بین جوانان ، کمک به دانش آموزان نیازمند و حامی یابی برای ایتام عنوان کرد.
عمادی با بیان اینکه درجشن عاطفههای سال گذشته 190 میلیون ریال کمکهای مردم خیر و نیکوکار جمعآوری و در بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد تصریح کرد: کمکهای جمعآوری شده در مدارس برای توزیع در بین دانشآموزان نیازمند و بیبضاعت در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا اذعان داشت: تبلیغاتواجراییشدن جشنعاطفههابابازگشاییمدارسآغازو در روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم مهر ماه به ترتیب در مدارس، پایگاههای کمیته امداد و میعادگاههای نماز جمعه صورت گرفت که استقبال از برنامههای امسال جشن عاطفهها بسیار رضایتبخش بود.
عمادی با اشاره به اهداف کمیته امداد در کمک و یاری رسانی به اقشار فقیر و کم درآمد از مردم و خیرین خواست این نهاد را در رسیدن به این اهداف یاری نمایند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا در پایان خاطرنشان کرد:در جشن عاطفه های امسال،24 پایگاه ثابت،4پایگاه سیار و104 پایگاه در مدارس، امر جمع آوری کمک های خیرین را درشهرستان نکا انجام دادند که از مجموع 40 میلیون تومان کمکی که مردم نکا در جشن عاطفه ها داشتند، نزدیک 32 میلیون تومان آن به صورت نقدی بوده است.
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